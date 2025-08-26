Tenso momento en el aeropuerto: Le pidieron matrimonio en Europa y tuvo que pagar impuestos en Chile por el anillo de compromiso

26 ag. 2025 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

El programa “Testigos en la Frontera” reveló la particular situación que vivió una pareja chilena que regresaba desde España. Al llegar al Aeropuerto de Santiago, fueron fiscalizados por personal de Aduanas y debieron pagar una suma considerable de dinero debido a que su anillo de compromiso excedía el monto libre de impuestos.

La mujer, entrevistada por el programa, sostuvo que recibió la propuesta de matrimonio en la península ibérica, motivo por el cual llegó al país con la joya en su mano. Sin embargo, el ingreso no resultó sencillo, ya que se le exigió cancelar el costo de importación, equivalente al 15% del valor del anillo.

Debieron pagar $300 mil por traer el anillo

“Veníamos de Madrid, normal, no sabíamos nada. Yo inocentemente me guardé todas mis boletas y al pasar el señor (fiscalizador) me dice: ‘Oye, ustedes, ¿qué compraron?’. Porque yo sé que tengo la bolsa, traje el certificado, porque a mí me pidieron matrimonio allá, entonces le muestro la mano porque tenía el anillo puesto”, relató.

La mujer explicó además: “Obviamente, te dicen que guarden el certificado y las boletas por cualquier cosa por la garantía. Si lo traigo para vender, te creo, estaría en caja y todo. Pero el anillo estaba ya usado en mi mano, están los videos donde me pidieron matrimonio en España”.

“Entonces le dije al señor: ‘No, mira, lo único que compramos es que me pidieron matrimonio’ (enseñando su anillo)”, agregó. Sin embargo, de todas formas debieron pagar una importante cifra por traer la joya desde Europa, que excedía los 300 dólares permitidos para ingresar regalos a Chile.

La joya matrimonial tuvo un costo de 2 millones de pesos chilenos, por lo que la pareja finalmente debió pagar $300 mil en concepto de importación.