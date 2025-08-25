"Eran tres delincuentes con pistola": Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre encerrona en San Bernardo

25 ag. 2025 - 01:06 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido locutor deportivo, Ernesto Díaz Correa, fue víctima de una violenta encerrona durante la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. El asalto quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales del comunicador a modo de denuncia.

"Estoy acá en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona y se llevaron mi auto Mazda 6 del año 2020, (patente) PF PG 15, blanco", declaró Díaz en otro video compartido a través de su cuenta de Instagram.

Respecto a los asaltantes, el comunicador detalló que "eran tres delincuentes con pistola, armados", agregando que "tuvo que entregar el celular, estoy sin llaves de los departamentos y sin auto".

En el mismo video, Díaz pide a sus seguidores difundir el video en el que se ve el momento exacto en que es abordado por otro automóvil, cuyos ocupantes lo asaltaron y terminaron dándose a la fuga con su vehículo.

"Si me pueden ayudar y lo suben a redes sociales (...) un abrazo, que estén muy bien, gracias", concluyó el relator deportivo conocido por sus cuatro décadas de trayectoria en radio.

