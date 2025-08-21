Influencer regala $2 millones a mujer que encontró billete con el dibujo de un pato: "Me lo dieron de vuelto"

21 ag. 2025 - 15:59 hrs.

A comienzos de abril, el influencer Ignacio Villalón lanzó, mediante su cuenta de Instagram @tio_patito, un sorteo que consistía en regalar $2 millones a la persona que encontrara un billete de $2.000 que tenía el dibujo de un pato.

El billete en cuestión fue puesto en circulación por el generador de contenidos en La Vega Central, ubicada en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, donde lo utilizó para comprar frutillas.

A más de cuatro meses y meses de ese momento, el miércoles 20 de agosto, una mujer identificada como Solange Silva se contactó con Villalón por correo electrónico para informarle que había encontrado el ejemplar. "Hola, encontré billete de 2000 en Concepción", le escribió por mail junto con un video del billete.

Gracias al registro, Villalón comprobó que se trataba del mismo ejemplar que él puso en circulación, pues coincidía el número de serie y lo que él escribió. El único detalle: el dinero fue encontrado a 500 kilómetros de distancia del lugar donde lo dejó.

"Fui a comprar un jugo y me lo dieron de vuelto"

La afortunada ganadora le contó a Villalón cómo encontró el billete. "Fui a comprar a un almacén de barrio de una tía, fui a comprar jugo y me lo dio de vuelto. Le dije 'ay tía, tiene un patito'. Mi primo, que estaba ahí atendiendo a otras personas, dice 'ah, pero andan hartos que son mula (falsos)", relató.

Pese a la advertencia de su primo, la mujer no se rindió y comenzó a investigar sobre el billete de $2.000 con el dibujo de un pato y por el que Villalón estaba entregando $2 millones a quien lo encontrara.

"Lo guardé y cuando llegué a la casa lo busqué en TikTok y me salía que tenía los mismos códigos. No lo podía creer", sinceró Solange. Ahora Ignacio Villalón, más conocido como tío patito en redes sociales, viajará este viernes a la región del Biobío para hacer entrega de los 2 millones en efectivo a la joven de San Pedro de la Paz.

