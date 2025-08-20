Fiscalía pide 10 años de cárcel para desaforada diputada Catalina Pérez por arista Democracia Viva del Caso Convenios

20 ag. 2025 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

El 14 de agosto, la Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó la acusación en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez; su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la exconcejala Paz Fuica; y otras tres personas, en el marco del caso Democracia Viva.

Lo anterior, luego del cierre de la investigación a las fundaciones Fusupo, Tomarte, Fibra y Democracia Viva del denominado Caso Convenios. En el caso de la última ONG, se indagaron tres convenios por $426 millones otorgados desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Las penas que pide la Fiscalía por Democracia Viva

Por la arista Democracia Viva, la Fiscalía solicita una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica, a quienes se le imputan tres delitos consumados de fraude al Fisco.

Además, se pidió una "multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".

El Ministerio Público también solicita "inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas".

