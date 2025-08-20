Habla chileno detenido en EEUU tras ser acusado de robar una mochila en el Mundial de Pokémon: "Mis padres no me criaron así"

20 ag. 2025 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven chileno que competía en el Mundial de Pokémon 2025 realizado en Anaheim, California, Estados Unidos, fue detenido tras ser acusado de haber robado una mochila mientras se realizaba la competencia internacional.

Se trata de Matías Alejandro Campos, quien había viajado a Norteamérica para competir el pasado fin de semana, sin embargo, su estadía cambió radicalmente tras la acusación en su contra. A pesar de ello, ya se encuentra en libertad y explicó lo sucedido en sus redes sociales.

Detención

Los problemas para el chileno comenzaron cuando otro jugador acusó que alguien le había robado su mochila, que contenía además un mazo de cartas, una consola de vieojuegos y otras pertenencias.

Como consecuencia, la policía comenzó a buscar el objeto perdido, que habría aparecido vacío en un baño. Según apuntó la víctima del robo en sus redes sociales, el responsable habría sido el chileno, pues supuestamente un tatuaje en su dedo lo habría inculpado.

Ante ello, el chileno fue detenido en plena competencia, tal como se ve en un video subido a redes sociales, el que captó que Matías estaba tranquilamente sentado cuando la policía se acercó a él y lo esposó tras ser increpado por la víctima.

Found this on TikTok pic.twitter.com/uqj3AfIoTk — AkTiVe (@AkTiVe_01) August 17, 2025

"Mis padres no me criaron así"

Tras permanecer por 48 horas detenido, el chileno quedó en libertad, según contó a través de una extensa publicación en redes sociales, en la que aseguró que todo había sido aclarado y aprovechó de agradecer a "la justicia de Anaheim, California, y a mi abogado, que creyó en mi inocencia".

"Aquí estoy, libre, sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Waiver activa y con muchas ganas de volver a Chile. Agradezco su funa masiva, ahí se ve que solo se dejaron llevar por un titular, antes de volver a Chile andaré por Disney, San Francisco, y mantener el plan inicial", señaló.

De paso, agradeció al gobierno norteamericano "por el apoyo, fui tratado siempre con respeto, nunca huí del lugar, y jamás dejaría algo sin asumir, mis padres no me criaron así. Ya di las explicaciones correspondientes a las personas que amo. Y de a poco estaré contando a las personas que me importan lo que pasó y cómo pasó", afirmó.

"Solo adelantaré por ahora que estoy dispuesto a explicar lo sucedido con detalles, que la policía de Anaheim investigó hasta el último mensaje de mi teléfono, revisó cada paradero y lugar donde fui y aquí estamos. Creo en Dios, creo en la justicia, y nos vemos en Chile muy pronto", concluyó.