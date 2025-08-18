Puente sobre canal de Chacao: ¿Cuándo estaría listo para su uso?

18 ag. 2025 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Puente Chacao es un proyecto de Estado a través del cual se integrará a la Isla de Chiloé con el territorio continental del país. Una vez esté terminado, el país quedará permanentemente conectado a través de la Ruta 5, consolidando una unión vial que va desde Arica hasta Quellón.

Concretamente, se tratará de una estructura de 2,7 kilómetros, lo que lo cataloga como el puente colgante más largo de América Latina, y contará con 100 años de vida útil.

¿Cuándo estará listo el Puente Chacao?

Gracias al proyecto, quienes vivan o visiten Chiloé se demorarán tres minutos en cruzar el Canal de Chacao, en contraste con los 30 a 40 minutos que actualmente se tarda a través del transbordador.

Durante el pasado marzo, la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó el lugar de las obras, constatando que la estructura está lista en un 50%.

En esa ocasión, la secretaria de Estado también señaló que "confirmamos a la comunidad que la fecha del puente, según la nueva programación, es octubre del año 2028 y que el presupuesto final será de 800 millones de dólares".

Además, destacó los beneficios que traerá consigo el puente, señalando que no solo se trata de conectividad e integración, sino que a través de la obra se le dará un gran impulso al turismo y a la economía de la zona.

