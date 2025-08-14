Kaiser es el primero en inscribir su candidatura: Propone bajar número de ministerios y no descarta gobernar por decretos

14 ag. 2025 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Johannes Kaiser fue el primer candidato en llegar hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir presencialmente su candidatura presidencial. A las 09:00 horas, con su programa impreso bajo el brazo, llegó acompañado de adherentes, pancartas y banderas del Partido Nacional Libertario.

El programa de Kaiser

El abanderado afirmó que su programa "ofrece el transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá... Este es un programa que ofrece a la gente el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos, reducción del Estado, una reducción en tantos campos; y en salud... el fin de las listas de espera oncológica en los primeros 90 días".

En específico, su propuesta incluye la eliminación de impuestos al capital, impuestos a la herencia y todas las contribuciones, tanto para residencias como para propiedades comerciales. También plantea reducir trabas burocráticas en el ámbito de la permisología y disminuir el gasto público entre 15.000 y 18.000 millones de dólares.

Para lograrlo, indicó que aplicaría un modelo similar al de Javier Milei, reduciendo el número de ministerios de 25 a 9 y las subsecretarías de 40 a 18. El programa también contempla una reforma tributaria orientada al emprendimiento y la inversión, así como medidas en seguridad y crecimiento económico.

Postura sobre gobernar por decretos

En relación con la polémica generada por declaraciones de José Antonio Kast sobre el rol del Congreso, Kaiser le restó importancia y no descartó el uso de decretos en ciertas materias.

"El Presidente de la República tiene una facultad como colegislador en Chile y tiene la facultad y la potestad reglamentaria, si eso no es ninguna novedad", indicó.

"Si nosotros modificamos el reglamento o modificamos la actuación del fisco, va a significar que nos vamos a concentrar más en la fiscalización de armas ilegales en manos de delincuentes, que en la fiscalización de aquellos legales que están en manos de gente honesta", señaló, agregando que "eso es algo que se establece también por decreto. Entonces, yo no veo cuál es el problema, cómo se supone que gobierne el Presidente si no es por decreto".

Todo sobre Johannes Kaiser