A los 81 años fallece Gerardo Arteaga Oehninger, fundador de Fantasilandia

14 ag. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 14 de agosto se confirmó la muerte de Gerardo Arteaga, quien fuera fundador del parque de diversiones Fantasilandia. La noticia fue ratificada desde la misma familia del empresario, la que lamentó el deceso de quien le dio vida a uno de los lugares más icónicos de la capital.

Arteaga, quien falleció a los 81 años, también está estrechamente vinculado con los centros de entretenimientos Happyland, presentes en centros comerciales del país.

Comunicado de la familia

En el comunicado se indicó que "Gerardo Arteaga Oehninger deja una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional. Su visión emprendedora y pasión por entregar alegría a personas de todas las edades, transformaron a Fantasilandia, como también a Happyland, en íconos de la diversión familiar, marcando a varias generaciones con momentos inolvidables".

"Fue, además, un destacado empresario agrícola y uno de los más relevantes exportadores de fruta premium del país, actividad que desarrolló en el Fundo Dos Amalias, en la comuna de Paine", agregaron.

En la misma línea destacaron su participación en el ámbito gremial, donde "ejerció como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), fue un alto dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y presidente de la Feria Internacional de Santiago (FISA)".

"La fundación de Fantasilandia en 1978 es un reflejo de su espíritu emprendedor, cuyo esfuerzo,

creatividad y perseverancia convirtieron un sueño en una realidad que ha acompañado a millones de

visitantes por más de cuatro décadas", consignaron.

Finalmente, subrayaron que "su legado e impronta serán por siempre fuente de inspiración, no solo para los emprendedores, sino para todos quienes sienten un compromiso con entregar diversión a los demás. También lo será para la generación de la familia Arteaga que, desde hace años ha tomado el liderazgo de estas empresas".

