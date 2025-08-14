Gustavo Gatica confirma su candidatura a diputado: Irá en cupo del PC tras portazo del Frente Amplio

14 ag. 2025 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

El psicólogo y activista por los Derechos Humanos, Gustavo Gatica, ratificó este miércoles su candidatura al Congreso. La noticia llegó luego de una frustrada negociación con el Frente Amplio, colectividad cuyo comité central optó por no respaldar su postulación.

Finalmente, Gatica competirá como independiente bajo el alero del Partido Comunista en la carrera de diputados por el distrito 8, el cual incluye las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil.

"Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia", declaró el psicólogo este miércoles durante una actividad en Maipú.

En esa misma dirección, el también activista apuntó contra una "ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar".

Cabe destacar que esta es la primera incursión formal de Gatica en la institucionalidad política a más de cinco años de perder la visión producto de un ataque con balines de goma por parte de Carabineros en el contexto del "Estallido Social".

"Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión", relató Gustavo sobre el impulso que lo llevó a emprender su carrera al Congreso.

