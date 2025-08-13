Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles, a las 15:45 horas, un temblor de magnitud 3,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 67 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 264 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.