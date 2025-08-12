Dólar se hunde en Chile por datos de inflación en Estados Unidos

12 ag. 2025 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

El dólar cerró con un desplome este martes, luego de que se conocieran los datos de inflación en Estados Unidos, en medio de la guerra comercial de aranceles que ha desplegado el Presidente Donald Trump.

A eso de las 13:45 horas, la divisa norteamericana alcanzó su valor más bajo de la jornada y llegó a transarse en $954,15, mientras que casi a las 15:30 horas su precio era de $955,40, de acuerdo con la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

Se trata de una caída en el dólar de cerca de $13 en comparación con ayer lunes, la mayor registrada desde abril, dejando el valor más bajo en tres semanas, según recoge el Diario Financiero. La situación dejó fortalecido al peso chileno y al cobre, cuyo indicador Comex subió 1,7% a US$4,51 la libra.

Los datos de inflación de EEUU conocidos este martes

En EEUU, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,7% respecto de julio del año pasado, sin cambios en comparación con la tasa de junio. Sin embargo, excluyendo los segmentos volátiles de energía y alimentos, la inflación subyacente se aceleró a un 0,3% en julio con respecto del mes anterior.

En la variación interanual, la inflación subyacente aumentó un 3,1%, acelerándose también. La mayoría de los economistas esperan que la inflación se acelere en EEUU a medida que entren en vigor los aranceles implementados por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

¿Qué dijeron los expertos por la caída del dólar?

Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, dijo a La Tercera que "este resultado ha debilitado al dólar a nivel global, ya que la menor inflación anual eleva las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal".

En tanto, Paula Chaves, analista de mercados de HFM, señaló al mismo medio que "esta lectura (de IPC anual) refuerza la narrativa de que la Reserva Federal podría recortar tasas en septiembre, un escenario que le da oxígeno a las monedas emergentes".

Gustavo Gallardo, gerente de trading de Fyns, explicó por su parte al Diario Financiero que "EEUU entregó datos en la línea de que, si bien no es una inflación sorpresivamente a la baja, lo que hace confirmar que ya estamos prontos al inicio de las bajas de tasas. Con ello se amplían los spreads de las tasas locales con las americanas, y eso presiona al dólar a la baja".

