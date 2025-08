Zapatillas, jeans, parkas, polerones y poleras de distintas marcas: Estos son los productos falsos decomisados en Meiggs

05 ag. 2025 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se llevó a cabo la mañana de este martes en el tradicional Barrio Meiggs de Santiago, Región Metropolitana, donde más de 100 funcionarios de Carabineros realizaron fiscalizaciones en locales comerciales y bodegas del sector para combatir el comercio ilegal de productos falsificados.

La acción, encabezada por el OS9 de Carabineros, contó también con la participación de personal de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Inspección del Trabajo. En algunos casos, fue necesario utilizar herramientas como napoleones para abrir bodegas cerradas.

¿Qué productos falsos fueron decomisados?

Uno de los principales focos del operativo fue controlar el comercio informal en las inmediaciones, que debió retirarse ante la masiva presencia policial. Además, se inspeccionaron 91 locales y bodegas dentro de una galería ubicada en la calle Salvador Sanfuentes, donde se buscó verificar la procedencia de los productos.

Al respecto, el capitán Óscar Valdés, del departamento de Comunicaciones de Carabineros, explicó en Mucho Gusto que el operativo surgió a raíz "de las diferentes denuncias que son recibidas por parte de los representantes legales de diferentes marcas".

De momento, los principales productos encontrados corresponden a ropa, como jeans, parkas, polerones y poleras estampadas con logos de conocidas marcas, como Puma, Gucci, Lacoste, Levi's o Guess. También, se incautaron una serie de zapatillas deportivas, principalmente de la marca Nike y Adidas.

En la misma línea, el seremi de Seguridad, Alejandro Jiménez, indicó que "se han descubierto elementos falsificados, fundamentalmente zapatillas, que no cuentan con ninguna información, ninguna factura, nada. Estamos viendo cuál es la procedencia. Si son zapatillas que llegan blancas y aquí las estampan o vienen directamente falsificadas".

¿Qué pasará con los artículos incautados?

De momento, Carabineros incautó una gran cantidad de cajas y sacos con ropa y zapatillas que deberán ser "enviadas a los diferentes centros de almacenaje de las propias compañías que hicieron las denuncias de propiedad industrial", explicó Valdés.

No obstante, "siempre el destino de estas especies es la destrucción. No pueden ser comercializadas o donadas porque nada certifica que estos productos puedan generar daños o alergia, no hay certificaciones de calidad o salud", argumentó.

Tras varias horas de operativo, Carabineros confirmó la detención de dos mujeres por el delito contra la propiedad industrial.

