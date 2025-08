Detienen a cuatro adolescentes en Peñalolén: Andaban en auto que habían robado violentamente días antes

05 ag. 2025 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro adolescentes fueron detenidos durante la madrugada de este martes en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, luego de ser sorprendidos movilizándose un vehículo que ellos mismos habían robado días atrás.

El procedimiento tuvo lugar en avenida Tobalaba con Los Presidentes, donde dos jóvenes de 17 años, uno de 16 y otro de 15, transitaban en un auto con encargo por robo. La situación fue advertida por funcionarios de Carabineros, quienes comenzaron a seguirlos.

Minutos después, lograron interceptar a los menores de edad e informaron al dueño del vehículo que este había sido recuperado. El afectado confirmó que los detenidos eran los mismos que el domingo 3 de agosto lo habían agredido para arrebatárselo en la intersección de Pedro de Valdivia con Guillermo Mann, en Ñuñoa.

"Me sentí muy intimidado por estos muchachos que tenían una extrema violencia"

La víctima del asalto valoró la recuperación de su auto y relató a Meganoticias que "me sentí muy intimidado por estos muchachos que tenían una extrema violencia, extrema cantidad de groserías que me dijeron, golpes también. Me quitaron el auto y desorientado traté de arrancar".

Por su parte, la teniente Savka Herrera, del Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (Sebv), detalló que Carabineros "en circunstancias en que se encontraban interviniendo en la comuna de Peñalolén, observan un vehículo con encargo vigente, el cual es fiscalizado, y logran la detención de los ocupantes".

"Posteriormente, bajo las diligencias investigativas que desarrolla este departamento, se logra posicionar a los autores del delito (de robo con violencia)", agregó, concluyendo que "los imputados serán presentados al control de detención respectivo. Todos son menores de edad y mantienen antecedentes asociados al parque vehicular".