"Eso fue una explosión que hubo": Padre de minero atrapado en derrumbe en El Teniente acusa "negligencia de la empresa"

02 ag. 2025 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el padre de Moisés Pávez, uno de los cinco mineros atrapados en la mina El Teniente, llegó hasta las oficinas de Codelco en Rancagua, región de O'Higgins, descartando la teoría del que el derrumbe del jueves fue provocado por un temblor y acusando negligencia de la empresa.

De entrada, el hombre sostuvo que toda esta tragedia tenga "un fin positivo y no tengamos que estar lamentando la pérdida de un ser querido (...) Espero que se hayan metido en algún refugio".

Respecto al rescate, sostuvo que "se han demorado mucho, porque de ayer hasta hoy día. Anoche pensaba yo con mi familia de que si ellos arrancaron para algún lugar y estén heridos, ¿cómo estarán?".

"Una negligencia de la empresa"

Tras esto, el hombre sostuvo que el derrumbe fue "totalmente una negligencia de la empresa (...) porque en primer lugar mi hijo no tendría por qué haber estado manejando esa maquinaria, mi hijo es acuñador, no es para manejar ese tipo de máquinas".

"Él creo que lo mandaron a buscar una máquina elevadora, creo, y él trabaja en otro tipo de máquina acuñando el cerro. Así que esa negligencia fue del capataz, el capataz no tendría por qué haberlo mandado ahí", agregó.

"Eso fue una explosión que hubo"

El padre de Moisés también dijo que no cree en la teoría de que un sismo provocó el derrumbe: "El cerro avisa (...) porque ellos dijeron que había sido un temblor y no fue temblor, eso fue una explosión que hubo", afirmó.

"Yo trabajé en minería un par de años atrás y sé cuando el cerro avisa, cuando el cerro empieza a crujir", dijo sobre las advertencias que los trabajadores de El Teniente habrían hecho días antes del derrumbe debido a las "señales" que entregaba la propia mina.

"No fue sismo, totalmente, no fue sismo. Eso fue una explosión que hubo adentro de la mina, a lo mejor hicieron explosiones en otra galería y repercutió acá. Puede que esa galería haya estado resentida", agregó para reiterar su posición.

"No encontraron nada"

Por último, el hombre explicó que "me llamaron por teléfono en denante, que habían dado con el punto donde estaba la maquinaria, pero ellos no se encuentran en el lugar (...) No encontraron nada".

"El GPS, el tag que tienen ellos no hay comunicación, porque supuestamente con el mismo derrumbe que hubo, a lo mejor se cortaron los cables" de comunicación que transmiten la señal.

En cuando la llegada del Presidente Boric este sábado en Rancagua, el hombre dijo que el mandatario "debiera haberse presentado en el mismo momento, ayer cuando la gente estaba aquí".

