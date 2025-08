"Podrían haber puesto en riesgo su vida": Denuncian ataque al rector del INBA con bombas molotov

01 ag. 2025 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) denunció que el rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, fue atacado al interior del establecimiento en la jornada del pasado jueves.

¿Qué se sabe del ataque al rector del INBA?

A través de un comunicado, la Aseduch afirmó que el rector fue atacado "con piedras, palos y bombas molotov, las que fueron lanzadas directamente hacia él, lo que podría haber puesto en riesgo su vida".

"Otros profesores del colegio también fueron objeto del ataque y varios asistentes de la educación agredidos verbalmente. Todo lo anterior, a vista y paciencia de estudiantes y personal del colegio, los que no se atreven a denunciar por miedo a represalias", sostuvo.

"Aunque dentro del grupo atacante se encontraban estudiantes, es claro que detrás hay manipulación y preparación por parte de adultos, algunos de ellos desde dentro del establecimiento", agregó.

"Estos actos no tienen ninguna relación con los problemas educativos"

La asociación indicó que "el hecho de que la violencia haya reducido con el cambio de Administración municipal y escolar, o bien de manera intencionalidad política en los actos, o bien un aprovechamiento de esa misma circunstancia por parte de bandas del crimen organizado, para no perder territorios anteriormente conquistados".

"No cabe duda de que estos actos no tienen ninguna relación con los problemas educativos que pueda tener el INBA, y por ello, como ASEDUCH llamamos a todas las autoridades a actuar con todo el rigor de la Ley y el peso del Estado de Derecho, a fin de proteger la integridad física y psicológica, así como el derecho a trabajar, de todos los trabajadores de la educación, y el derecho a la educación de los estudiantes que quieren hacerlo", añadió.

¿Qué dijo la Municipalidad?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que el ataque fue realizado por "grupos extremistas" y manifestó que "este tipo de actitudes reflejan el actuar de grupos extremistas que deben ser perseguidos como corresponde y por eso hago un llamado a Carabineros a actuar con mucha más firmeza".

"No puede ser que no haya una voz del gobierno, que no haya un pronunciamiento del ministro de Educación que guarda silencio", sentenció.

En esa línea, exigió " al Gobierno que me diga qué va a hacer para terminar con estos encapuchados, estos obreros de blanco que están atacando, incendiando, destruyendo la educación, pero además agrediendo personas".