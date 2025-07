Presidente Boric promulga nueva ley de adopción: ¿En qué consiste la norma que tardó 12 años en salir del Congreso?

31 jul. 2025 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric promulgó este jueves la nueva ley de adopción, con la que se busca simplificar los procesos para que un niño, niña o adolescente se integre a una familia, siempre priorizando sus derechos.

Se trata de una normativa que estuvo tramitándose 12 años en el Congreso, y que finalmente logró ser despachada el 16 de junio de este año. Desde el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, el Mandatario expresó que "para mí es una tremenda alegría poder promulgarla, viene a actualizar y a mejorar este proceso para poder resguardar y garantizar de mejor manera los derechos de niños, niñas y adolescentes".

"El Estado de Chile, independiente de quien ocupe este lugar de la Presidencia de la República, no estaba cumpliendo con el deber más primordial que tenemos, que es garantizar el bienestar superior de los niños y niñas en condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, el poder haber logrado sacar adelante esta ley que, como bien decían, se ha demorado 12 años, es mucho", agregó.

El Jefe de Estado expuso que "¿por qué una ley se demora 12 años? En algunos casos por sesgos ideológicos, en otros por discusiones técnicas que pueden ser razonables, pero al final cuando los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en plazos razonables hay gente detrás que sufre, y en este caso son niños. Cuando discutimos este tema hace ya cerca de ocho años había 1.313 niños que habían fallecido estando en custodia, ya sea permanente o ambulatoria, del Estado. Entonces, yo veo acá a niños y me embarga una profunda felicidad de verdad, pero también tenemos el deber de pensar en los que no están o en los que han sufrido".

Un niño se le acerca al Presidente Boric en la promulgación de la nueva ley de adopción / ATON

¿En qué consiste la nueva ley de adopción promulgada este jueves?

La nueva ley establece que la finalidad del proceso de adopción es amparar los derechos de los menores de edad, sobre todo el derecho a vivir en familia y a ser oído. En ese contexto, la selección de la familia adoptante será siempre en atención al interés superior del niño.

De esta forma, se acabará con la rígida prelación que había, ya que matrimonios, personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil tendrán las mismas posibilidades de comenzar un proceso de adopción.

Otro de los aspectos de la nueva norma es que abre la puerta a que familias de acogida que han tenido a un niño, niña o adolescente bajo su cuidado por un plazo ininterrumpido de al menos 18 meses puedan solicitar su adopción.

Paralelamente, la ley consigna que los menores de edad adoptados podrán mantener contacto con su familia de origen, hermanos consanguíneos, ascendientes o personas significativas, en atención a sus necesidades particulares o situación familiar, garantizando el derecho a conocer sus orígenes.