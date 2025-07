"Me apuntan con una subametralladora con puntero láser": Familia es víctima de violenta encerrona en Puente Alto

31 jul. 2025 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años fue detenido durante la madrugada de este jueves tras perpetrar junto a otros cinco individuos el robo de un vehículo bajo la modalidad de encerrona, en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

El atraco se registró en calle San Carlos, donde un padre, madre e hija fueron amenazados y agredidos con armas de fuego antes de que les quitaran su camioneta. Carabineros tomó el caso y minutos más tarde encontró el auto robado gracias al GPS que este mantenía, específicamente en el sector de Bajos de Mena.

¿Qué dijo la víctima de la encerrona en Puente Alto?

El padre relató a Meganoticias que "a eso de las 11:00 de la noche nos dirigíamos rumbo a nuestro hogar después de haber estado trabajando todo el día, más de 16 horas, y estábamos por partir en el vehículo cuando aparece un vehículo Nissan blanco con 6 jóvenes encapuchados".

"Todos armados, me apuntan con una subametralladora con puntero láser", dijo la víctima. "A mi hija mayor le apuntaron en la cabeza. Me pedían que les entregara las llaves. En la desesperación nunca pude sacarme la llave, me tiraron al suelo, me pegaron un cachazo", agregó.

¿Qué dijeron desde Carabineros por la encerrona en Puente Alto?

Por su parte, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, Franklin Toledo, detalló que "producto de las diligencias que realizó personal, se logró obtener acceso al dispositivo GPS con el que contaba la camioneta sustraída".

"Al momento de la detención del conductor de la camioneta que mantenía encargo vigente por robo, se logró acreditar que corresponde a un adolescente de 16 años", quien "mantiene casos como imputado, pero nada vigente", agregó.

Toledo consignó que "no se ha logrado incautar evidencia asociada a armamento, no obstante, personal de Carabineros está trabajando en las primeras diligencias de flagrancia, para poder establecer la dinámica mediante levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos".