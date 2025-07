Eric Aedo será el primer militante de la DC en sumarse al comando de Jara y revela frustrada candidatura de Frei

28 jul. 2025 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

A dos días de que la Democracia Cristiana (DC) optara por oficializar su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, el militante y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, reveló que hubo insistencia al interior del partido para convencer al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle de liderar una nueva carrera por La Moneda.

"El presidente Frei siempre contestó que no por razones estrictamente personales y creo que, sin duda, hubiera sido un gran candidato", afirmó Aedo en conversación con Mónica Rincón para CNN Chile.

La DC arriba al comando de Jeannette Jara

Junto con reconocer los esfuerzos de la falange por convencer al exjefe de Estado de emprender una tercera candidatura presidencial, Aedo aseguró que se habría tratado de una carta sumamente competitiva. "Sin duda, creo yo, hubiese marcado en las encuestas como marcó al principio antes que él diese una respuesta", comentó.

Al ser consultado por Rincón acerca de su eventual incorporación al comando de la candidata oficialista, el vicepresidente de la Cámara contestó: "He conversado con ella y me ha autorizado a decir que efectivamente me va a convocar a su comando. Obviamente, tenemos que conversar en qué específicamente, pero yo tengo toda la disposición de incorporarme".

Respecto a su apoyo a la exministra del Trabajo, el parlamentario destacó su experiencia trabajando juntos durante la tramitación del proyecto de la reforma previsional. "Ella es una mujer que ha tenido capacidad de escucha, de adaptarse a la realidad, de lograr acuerdos y cuando invita a la Democracia Cristiana lo hace con lo que nosotros opinamos en temas de seguridad, orden público y crecimiento económico", afirmó.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara vaticinó que "vendrán más cumbias" junto a la candidata, aunque reconoció que existen diferencias sustanciales que aún deben resolverse para llevar adelante un programa en común, como por ejemplo en materia económica. "Son debilidades que tienen que ser no solo suplidas, sino también aclaradas e incluidas en el programa", comentó.

