Empresa chilena cierra tras 15 años de operaciones en el mercado: Estas son las razones

27 jul. 2025 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Hace poco se conoció que, tras 15 años de historia, la startup chilena Algramo decidió cesar de manera definitiva sus operaciones en el mercado. De hecho, fue el propio fundador de la marca, José Manuel Moller, quien aseguró en una entrevista con el Diario Financiero que "tengo la tranquilidad de que hice todo, literalmente. Y entiendo bien por qué pasaron las cosas que pasaron. No me quedan preguntas".

Si bien la marca tuvo sus primeros orígenes cuando Moller estudiaba ingeniería comercial en la Universidad Católica, esta se estableció como tal en el 2013, año en que Algramo partió como proveedor a granel de productos como legumbres, azúcar y detergentes.

Los motivos por los que Algramo cesó sus operaciones

En entrevista con el medio citado, el fundador de la marca contó que el negocio estaba bien hasta el 2022, pero en los últimos dos años las ventas de retornables descendieron drásticamente. "Diría que bajó el consumo en general para todas las marcas", señaló Moller, para luego reconocer que "eso nos hizo estar bajo el agua".

Respecto a la deuda que mantiene Algramo hasta el día de hoy, su fundador fue enfático en afirmar que "no es mucho, pero el flujo no era bueno. Estamos en proceso con los proveedores, entonces no puedo compartir el detalle".

Sobre el declive de la marca, también le afectaron factores internacionales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania y el denominado "antiwokismo" de Donald Trump, dejando en un segundo plano los planes de sustentabilidad de las empresas.

A pesar de que la respuesta de los consumidores era positiva, el fundador de Algramo señaló que "2024 fue el año en que las grandes marcas le dieron la espalda a la reutilización, bajaron las ambiciones en reciclaje, y están enfocadas en la venta".

Al ser consultado sobre la posibilidad de una reorganización judicial, Moller indicó: "Es que no da. Una reorganización judicial tiene sentido cuando hay un flujo y tú sabes que en mucho tiempo vas a pagar". Además, reconoció que "desde diciembre, teníamos solo (de cliente) a Nescafé, pero lo cerramos también porque no había cómo sostener ese negocio".

Por último, y a pesar del cese de operaciones, Moller reconoció que, tal vez, no sea el fin definitivo de Algramo. "A diferencia de las startups que han cerrado, Algramo es una marca que está súper posicionada, la gente le tiene cariño, y creo que tiene un potencial enorme. Probablemente, la tome alguien y pueda hacer algo nuevo", concluyó.

Todo sobre Empresas