"Nunca es tarde": Mujer supo que había sido adoptada e inició una búsqueda hasta conocer a su madre tras 50 años

¿Qué pasó?

Hace solo unos meses, Gloria Valenzuela se enteró de que al nacer había sido dada en adopción, por lo que, con la necesidad de conocer su origen, inició junto a Carabineros una búsqueda que le permitió encontrar a su madre después de 50 años.

"Nunca es tarde"

"En el mes de abril me enteré de una verdad que no se debía saber, un secreto familiar. Había sido adoptada", contó Gloria en un video compartido por Carabineros en el que explicó que "no tenía ningún indicio de nada de ella porque nadie la conocía, nadie supo de ella, solamente a mí me sabían decir de que yo venía de una familia muy humilde, que me habían entregado y no sabía más que eso".

Ante su angustia, una cercana a su familia adoptiva le dio algunos datos y así Gloria se acercó hasta la Oficina de Integración Comunitaria (MICC) de la policía uniformada para iniciar la búsqueda de su madre biológica.

"Necesitaba encontrar a su madre y realizamos las gestiones, concurrimos a varios lugares y por datos y vecinos logramos la ubicación de la madre en la comuna de San Bernardo", explicó un funcionario de la 13° Comisaría de La Granja.

"Al escuchar a esta mujer en el teléfono decir 'Ella es mi hija' y la escuchaba llorar muy desgarradamente, a mi igual se me apachurró mi corazón así como, no sé, igual sentí mucha tristeza, emoción y es lo mismo que tengo ahora esperando poder conocerla y conocer la verdad de mi origen", reveló emocionada Gloria momentos antes de conocer por primera vez en persona a su madre biológica.

Tras un emotivo abrazo después de toda una vida, Gloria concluyó su historia con un "nunca es tarde, han pasado 50 años y nunca es tarde".

