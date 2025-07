Padre lleva nueve días desaparecido en Longaví ante la desesperación de su familia: "Es como que se lo tragó la tierra"

26 jul. 2025 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una angustiante situación está viviendo la familia de un padre de 35 años, identificado como Christopher Alarcón Quirilao, quien lleva nueve días desaparecido luego de salir de su domicilio en la comuna de Longaví, región del Maule, con el fin de ir a la ciudad de Linares para asistir a la reunión de apoderados de su hija.

Habría intercambiado mensajes con alguien

Pilar Alarcón, hermana de Christopher, conversó con Meganoticias Siempre Juntos, quien partió reconociendo que "la angustia con el pasar de los días se hace cada vez más grande. Ya no sabemos dónde más buscar, hemos seguido todas las pista. Es bastante desconcertante lo que está pasando, porque es como que se lo tragó la tierra".

En registros de cámaras de seguridad, se ve que Christopher llegó a una parada donde habitualmente esperaba locomoción. Sin embargo, su hermana contó que "después se devuelve y se ve en el video como que baja hacia el río".

Por lo anterior, la búsqueda del padre comenzó en el río Liguay, realizándose también en distintos sectores. Otra de las cosas que llamó la atención es que el hombre habría intercambiado mensajes con alguien antes de que se perdiera su rastro.

Pilar hizo un llamado a que la comunidad de Longaví, si es que tiene información relevante para la búsqueda de su hermano, la entreguen a las autoridades correspondientes.

"Hago un llamado a las personas que nos conocen acá. Longaví es pequeño, todo el mundo se conoce. Yo no puedo creer que alguien no nos diga nada, no puedo creer que alguien no sabe nada. Si es por miedo o algo, que lo hagan en forma anónima, pero que piensen en la angustia que estamos viviendo como familia".

Al momento de que se le perdiera el rastro, Christopher vestía una parca negra, un gorro verde, pantalones negros y zapatillas blancas.