Denuncian amenazas contra la integridad del ministro de Vivienda Carlos Montes

24 jul. 2025 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Andrés Celis (RN) informó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) reportó ante la comisión investigadora por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en 2024, que el ministro de la cartera, Carlos Montes, recibió amenazas contra su integridad física. Por ello, solicitó aumentar las medidas de seguridad en el Congreso.

El secretario de Estado no estuvo presente en la jornada debido a problemas de salud, pero comprometió su asistencia para el próximo 4 de agosto. El ministerio pidió que para ese día se contemplen medidas extraordinarias de seguridad a raíz de la denuncia.

Aumentarán seguridad en comisión por megaincendio

Tras ser notificado por el Minvu, el diputado Andrés Celis (RN), presidente de la comisión, reveló que las acusaciones "son serias y que me constan". Por lo anterior, el legislador notificó sobre la situación al jefe de Gestión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Rigoberto Hernández.

"Se comunicaron conmigo los asesores y el ministro Montes con relación a amenazas que él ha recibido y también (se informó) a la gente y personal de Seguridad de la Cámara de Diputados. Frente a eso, yo solicité un informe al personal de Seguridad de esta Cámara", indicó el parlamentario.

El parlamentario precisó que los ataque recibidos por la autoridad de Gobierno "han sido por distintos medios, por redes sociales y otras vías", sin embargo, prefirió no profundizar. "Cuando se trata de amenazas que van en contra de su integridad física, debe ser el propio afectado quien debe detallar cuáles son", aseveró.

Celis agregó que una vez que recibió el documento, lo leyó ante la comisión y sometió a votación "lo que este informe concluía", asegurando que es "bastante duro en cuanto a que hay que tomar una decisión respecto de cada integrante, como máximo puede invitar a dos personas".

"Finalmente, esa fue la decisión, porque yo no voy a exponer a ningún funcionario de esta Cámara ante cualquier ataque que pueda recibir un ministro de Estado. Estoy frente a una amenaza que me manifiesta el Poder Ejecutivo, y a una advertencia que me hace la Seguridad de esta Cámara", sostuvo el legislador.