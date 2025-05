"La persona que entró ha hablado con nosotros": Nieto se Zalo Reyes afirma que robo en la casa del cantante "fue un dato"

24 may. 2025 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

El nieto del fallecido cantautor chileno, Zalo Reyes, lamentó el robo ocurrido en la casa de su abuelo, la cual iba a ser abierta este sábado en el marco del Día de Los Patrimonios, en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda en horas de la noche y se llevaron diferentes especies, incluyendo instrumentos musicales que pertenecían al hijo del reconocido artista. Hasta ahora, y considerando solo el avalúo de los instrumentos, el monto robado asciende a $50 millones.

¿Qué dijo el nieto de Zalo Reyes sobre el robo?

Boris González, el nieto del intérprete, destacó que como familia han realizado "muchas actividades muy lindas que ustedes han visto, y esas actividades han sido financiadas por nosotros. La municipalidad nos ha ayudado muchas veces, nos ha abierto las puertas (...) y pasa esto".

"Este tipo de hechos, que entren a saquear la casa completa de Zalo Reyes, los dos pisos completos, el estudio de grabación, la sala de ensayo y tanto más (...), es algo que yo de verdad no sé cómo estoy aquí dando este mensaje", expresó.

"La persona que entró ha hablado con nosotros"

Además, sostuvo que "la persona que entró ha hablado con nosotros, yo lo sé. No sé quién es, pero todo lo que sacó está muy bien pensado, sabe muy bien todo lo que está acá".

"Claramente, esto fue un dato", aseguró, señalando que confía que el robo "no tiene nada que ver con esto (el Día de Loso Patrimonios), tiene que ver con que sabían que nos íbamos a Arica a cantar"

"Perdemos todo"

"Perdí todas las sesiones, perdí todo lo que es grabación", señaló Boris, explicando que al lugar llegan personas de regiones para grabar música. "Esos discos ya no están, ya no existen, no están en ningún lugar", añadió.

"Me gustaría que fuéramos una familia más normal, que tienen una pega y mañana ya seguimos trabajando. Nosotros acá perdemos todo", lamentó.

"Se robaron lo esencial, lo perdí. Son diez años y no sé cuánto me voy a demorar en recuperarlo", expresó, precisando que además de los instrumentos, también se robaron un computador y el vehículo de su padre.