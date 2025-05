Enigmática desaparición de adulta mayor hace dos meses en Mariquina: Sobrina apunta a familiares de su esposo

20 may. 2025 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la misteriosa desaparición de Dominga Reyes Álvarez, una adulta mayor de 90 años cuyo rastro se perdió hace cerca de dos meses en el sector rural de Pufudi, en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos.

La denuncia por presunta desgracia recién fue realizada por sus familiares el 6 de mayo, debido a que no estaban enterados de su desaparición, pero piensan que su rastro pudo haberse perdido hace varias semanas.

¿Qué se sabe del caso?

Dominga vivía con su esposo —quien falleció en marzo— y, tras su muerte, quedó bajo el cuidado de la familia de él. Fue su nieta quien, al intentar trasladarla a un hogar para adultos, notó que algo andaba mal y comenzó a buscarla.

“Creemos que está perdida desde marzo, pero recién lo supimos a fines de abril gracias a vecinos”, dijo Verónica Reyes, sobrina de la mujer, al diario Austral de Valdivia. Añadió que Dominga sufre de demencia senil y requería cuidados constantes.

"No hemos tenido comunicación con los familiares que debían estar a cargo de mi tía, ya que no nos reciben llamadas. Lamentablemente existen diferencias familiares. La nieta de mi tía estaba hace tiempo tratando de llevar a su abuela a una casa de reposo para tener certeza de que iba a estar bien cuidada, pues lamentablemente su esposo no la cuidaba bien", reveló Verónica.

Incluso, aseguró que existían denuncias por violencia intrafamiliar, por agresiones cometidas contra la adulta mayor por parte de su esposo fallecido y también de la familia del hombre.

Acusa posible secuestro

Consultada por una posible hipótesis del caso, Verónica dijo que "como existen terrenos que están a nombre de mi tía, nosotros pensamos que la pueden tener por ahí, quizás para cobrar su pensión, y poder de alguna forma quedarse con sus tierras, que sabemos actualmente las tienen arrendadas.

"Es todo muy extraño, también pensamos que puede estar fallecida", sinceró la mujer.

Todo sobre Policial