"Podríamos tener 2°C": Jaime Leyton adelanta cuál será la mañana más fría de esta semana en Santiago

¿Qué pasó?

Esta semana la Región Metropolitana amaneció con precipitaciones intensas en algunos sectores de la capital, sin embargo, la temperatura mínima fue bastante agradable: 11°C. Un panorama similar al que se espera en los próximos días, pues las mañanas en Santiago serán más cálidas de lo habitual para esta época del año.

Así lo adelantó el meteorólogo de Megatiempo Jaime Leyton, quien explicó que no se registrarán temperaturas extremas, a excepción de un día en particular, en el que se podría llegar a una mínima de 2°C en la mañana.

¿Cuál será la mañana más helada de la semana en Santiago?

El experto señaló que, pese a la lluvia del fin de semana, "no vienen temperaturas tan bajas porque este último sistema frontal venía del oeste, no del sur, por lo tanto, no ingresa una masa de aire frío".

De hecho, entre el martes 20 y sábado 24 de mayo se registrarán temperaturas mínimas de entre 7°C y 9°C: "No disminuye tanto la temperatura porque vamos a tener cobertura nubosa durante las madrugadas, eso hace que se modere la caída de temperatura".

Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente el domingo 25 de mayo, jornada que coincide con el Día de los Patrimonios y en la que "podríamos tener 2°C en Santiago", afirmó Leyton.

Probables lluvias

La aparición de estas bajas temperaturas tendrían relación con la probable lluvia que llegaría a la Región Metropolitana el sábado.

De acuerdo al meteorólogo, "la probabilidad de lluvia el sábado 24 aumenta a más del 50%. Es todavía una probabilidad, pero aumenta".

"El evento que tuvimos recién fue con isoterma 0 alta, pero este sí traería isoterma 0 baja y bajas temperaturas posteriores a su paso", agregó.

