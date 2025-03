Se cierra el cerco en torno a Manuel Guerra: Fiscalía interrogó a Luis Hermosilla en Capitán Yáber

21 mar. 2025 - 10:36 hrs.

El pasado 10 de marzo el exministro del Interior Andrés Chadwick se apersonó en las oficinas de la Fiscalía Nacional, ubicadas en Catedral 1421, para llevar a cabo una diligencia clave en el marco de la arista del caso Hermosilla que involucra al exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra.

El otrora brazo derecho del Presidente Sebastián Piñera ingresó a eso de las 15.30 junto al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, a una de las salas de la Fiscalía Nacional, donde este último le tomó declaración por cerca de tres horas. El exsenador abandonó las dependencias a eso de las 18.30 horas.

Un día después, el fiscal Carrera –quien lidera la investigación– se dirigió hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber para interrogar al penalista Luis Hermosilla, que ayer abandonó la cárcel después de 205 días recluido.

Hermosilla entregó su testimonio en calidad de imputado ante el fiscal Carrera. Conocedores de esa diligencia comentaron a Mega Investiga que su declaración se extendió por tres horas y que siempre estuvo acompañado por su hermano, el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla.

En el cara a cara, Hermosilla tuvo que responder por cada una de las conversaciones vía WhatsApp que mantuvo con el entonces fiscal Oriente y que fueron publicadas por The Clinic en octubre pasado.

Carrera, dicen las mismas fuentes, enfocó su interrogatorio en las conversaciones sobre el Caso Penta, donde el exfiscal Guerra recalificó delitos y rebajó las penas para los controladores del holding.

Tanto la declaración de Chadwick como la de Hermosilla son consideradas claves para la acusación que busca formular el fiscal Mario Carrera, quien en la eventual formalización intentará acreditar el delito de cohecho basándose en la contratación de Guerra como académico de la Universidad San Sebastián, un día después de que abandonara al Ministerio Público.

De acuerdo con la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las conversaciones entre Guerra y Hermosilla “permiten dar cuenta de forma clara de los beneficios solicitados por el querellado (Guerra) y del consentimiento en dar por parte del querellado Hermosilla, lo cual culmina (...) con el otorgamiento de un beneficio económico para sí, cual es la contratación del querellado Guerra, en circunstancias especialmente favorables y con una alta remuneración en la Universidad San Sebastián”.

Para el CDE no cabe duda de quién facilitó esa contraprestación: “Cabe señalar que la calidad de funcionario público del querellado Hermosilla no obsta en absoluto la posibilidad de ser autor del delito de soborno”.

La lista de declaraciones es extensa. Además de Hermosilla y Chadwick, allí figuran querellantes del caso Penta, jueces, senadores, fiscales y exfuncionarios del Ministerio Público.

Inminente formalización

De acuerdo con conocedores de la investigación, solo restan semanas para que se formalice por cohecho, prevaricación y violación de secreto al exfiscal Manuel Guerra.

Las aristas que más complican al entonces persecutor son las conversaciones por el caso Penta y Vitacura, donde Guerra le entregó información reservada a Hermosilla sobre la investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba.

En uno de los miles de mensajes que envió a Hermosilla, Guerra le da cuenta de las gestiones que realizó para obtener información reservada sobre Torrealba.

“Fui consultado por DC sobre el tema y averigüé en la Fiscalía varías cosas que ya las sabe Juan Domingo. Yo creía que era mejor otro equipo, ya que están algo pasivos. Fue mi opinión para DC. No puedo aparecer yo, ya que asesoro a AMSZO. Creía que debía ser gente con más cintura política, pero Juan Domingo es el hombre de confianza de Torrealba. Tiene algunos parecidos con el caso de HE. Según me dicen acá no hay platas en cuentas, pero hay declaraciones de gente cercana de que recibía plata mensual de programas Vita que administraba un pelotudo llamado Domingo Prieto. Y ahora están viendo cómo se habría sacado la plata”, le escribió a Hermosilla el 28 de agosto de 2021.

En esa conversación, “DC” es el abogado Darío Calderón y “Juan Domingo” es el también abogado Juan Domingo Acosta. “HE” hace alusión a Héctor Espinoza, exdirector de la PDI y cliente de Hermosilla.

Por esas conversaciones, la Municipalidad de Vitacura presentó una querella en contra de Guerra por violación de secreto.

