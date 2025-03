Vecinos denuncian que socavón en villa de Coquimbo creció tras fuerte sismo en La Serena

19 mar. 2025 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Coquimbo denuncian que un socavón, con el que han debido lidiar durante años, se vio acrecentado tras el fuerte sismo ocurrido la tarde del martes en la zona.

Se trata de un bache ubicado en la Quebrada El Culebrón, a un costado de la Villa Talinay, que experimentó un nuevo deslizamiento por el temblor de magnitud 5,3 que a las 18:17 horas se sintió en La Serena.

A través de un video grabado desde las casas colindantes se aprecia que, tras el movimiento telúrico, la tierra empezó a caer por el socavón, dejándolo cada vez más inestable.

Socavón se debería a filtración de aguas lluvias

De acuerdo a El Día, vecinos del lugar vienen denunciado desde 2012 que el mirador y la plaza construidos en la zona se han venido abajo por la ladera debido a los sistemas frontales en la región.

Para los expertos, el origen del socavón es atribuido, preliminarmente, a la falta de planificación en la evacuación de aguas lluvias en zonas urbanas densamente pavimentadas, consingó el medio.

La acumulación de agua, debido a un sistema de drenaje insuficiente, habría generado filtraciones en el terreno, lo que ha llevado a su deslizamiento cerca de las áreas residenciales.

Este fenómeno, conocido como "socavación antropogénica", es el resultado de intervenciones humanas que alteran la capacidad del suelo para absorber el agua de manera natural.

"La casa está que se me cae"

Para mitigar los efectos, Sernageomin ha solicitado la participación de Senapred y los ministerios de Vivienda y Obras Públicas, sin embargo, los habitantes del lugar dicen que llevan años esperando respuestas.

En conversación con el citado medio, Matías Cárdenas, habitante del barrio, afirmó que esta situación era predecible. "La casa está que se me cae, pero como no son casas de $200 millones, las autoridades no hacen nada", declaró.

"El municipio ha puesto una reja y un par de letreros, nada más. La municipalidad dice que como no les llegaba el informe de Sernageomin no podían hacer nada, pero no es necesario tener un informe para ver el desastre que existe", agregó.

Cárdena afirma, además, que no es el único socavón en la zona. "Hay otro que incluso tiene agua. Acá el tema es que nadie se hace presente. ¿Qué están esperando? ¿Que se nos caigan las casas?", aseveró.