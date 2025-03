Figura una tarotista nacida en Perú que ha trabajado en TV: Casi 50 personas buscan firmas para ser candidatos presidenciales

18 mar. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

A ocho meses de una nueva elección presidencial, son casi 50 las personas que actualmente intentan conseguir las 35 mil firmas que el Servicio Electoral de Chile (Servel) les exige para poder oficialmente competir por llegar a La Moneda.

Y es que la tramitación, que en esta etapa no solicita documentos, ha permitido que distintas personalidades independientes, algunas con pasado político y otras con participación en televisión, figuren el sitio web de la entidad buscando patrocinio.

Tarotista de televisión destaca entre los nombres

El listado, hasta las 12:00 horas de este martes, contaba con 48 personas registradas en el sistema, donde destacan nombres como Eduardo Artés o Tomás Jocelyn-Holt, quienes ya han sido candidatos en otras elecciones presidenciales.

Otro de los nombres que ha llamado la atención es Pedro Pool, empresario osornino de ultraderecha, conocido por sus polémicos dichos, como cuando amenazó de muerte a Evelyn Matthei y a los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria.

Asimismo, destaca la presencia en el listado de la tarotista Zita Pessagno, quien ha aparecido en varios programas de televisión desde hace algunos años. Si bien tiene nacionalidad chilena, en el Registro Civil se constata que nació en Lima, Perú.

La tarotista aseguró, de todos modos, que su madre es chilena y que al momento de hacer su postulación no tuvo inconvenientes ante el Servicio Electoral. "No hubo ningún problema", sostuvo, según consignó el medio The Clinic.

Independientes que buscan firmas para ser candidatos

Hasta el mediodía de este martes, las personas que deben reunir más de 35 mil firmas para oficializar su candidatura presidencial son:

Alfredo Lucaveche Jiménez

Arturo Grandón Arredondo

Bettsy Urbina López

Carlos Escaffi Rubio

Carmen Walton Durán

César Retamal Monsalves

Claudio Sule Fernández

Cristián Oteiza Donoso

Cristian Almarza López

Daniel Gerardo Tiara Jara

Eduardo Artés Brichett

Eduardo Salgado Reyes

Eduardo Cabrera González

Eizabeth Díaz Durán

Elizabeth Fredes Rosales

Francisco Castro Orrego

Freddy Infante Pérez

Fredy Martínez Passek

Gastón Pérez Parra

Gustavo Serrano Reyes

Iris Arellano Salazar

Jaime Álvarez Cáceres

Javier Silva Salas

José Carvajal Leal

José Tomás Jocelyn-Holt Letelier

Juan Carlos Carrasco Aguayo

Juan Luis Gónzález Gómez

Karim Bianchi Retamales

Lastenia Ahumada Retamales

Luis Guzmán Pinto

Luis Toledo Cuadra

Mario Sepúlveda González

Milenko Marinkovic Pereira

Orlando Fuentes Martínez

Osvaldo Ruiz Bustos

Osvaldo Navarro Jamett

Pedro Pool Vargas

Rafael Lupano Aguilera

Raquel Ruiz Ruiz

Raúl Prieto Prieto

Raúl Arredondo González

Regina Kirkman Osega

René Rubeska Balboa

Rodrigo Cid González

Serafina Hernández Castro

Sergio Vivanco Aranis

Víctor Arce García

Zita del Carmen Pessagno Barrella

¿Quiénes son los primeros candidatos presidenciales?

Hasta este martes 18 de marzo, las cartas presidenciables de los partidos políticos son las siguientes: