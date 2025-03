Hombre compró plaza por $45 millones en Chiguayante: Paga contribuciones y tiene título de dominio, pero no puede usar el terreno

18 mar. 2025 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita disputa entre un particular y la municipalidad de Chiguayante llegó a tribunales para dilucidar quien es el dueño legal de una plaza de juegos construida al interior de la población Caupolicán hace casi cinco décadas.

Andrés Salas, de 43 años de edad, es quien afirma haber comprado parte del terreno tras ver una publicación en venta el año pasado. "Me llamó la atención, porque siempre yo lo había visto como una plaza; pero, me contacté con la persona que lo tenía publicado y me comentó que la mitad del terreno era privado y la otra mitad pertenecía a la municipalidad", declaró a Meganoticias.

De hecho, para cerciorar que el trámite era efectivo, Andrés consultó al conservador de bienes raícces de la comuna y fue personalmente a las oficinas del municipio. "Ellos mismos me dijeron que estaba todo en regla, que no había ningún problema y que, efectivamente, era de un privado", señaló.

Tras la respuesta de la municipalidad, Andrés sacó los juegos infantiles desde la plaza y los entregó al mismo municipio. Luego, cercó el terreno que había comprado por $45 millones y despertó las alertas entre los vecinos del sector, quienes denunciaron que se trataba de una toma.

"Tenemos que pelear hasta el último nomás, él no puede apropiarse", "Legalmente está bien, pero si revisamos el origen no es así", "No nos parece justo, porque esto es una plaza desde hace más de 40 años", son algunos de los comentarios de vecinos que viven en la población Caupolicán y que se niegan a la venta del terreno.

Actualmente existe un recurso de protección y Andrés no puede hacer posesión de la plaza pese a tener un título de dominio y pagar contribuciones. No obstante, el caso ya está en manos de la Corte Suprema para dictaminar quién es el propietario del terreno en discordia.

Todo sobre Noticias Chile