Contrataron a una abogada y luego la trataron de "ladrona" y "estafadora" en redes sociales: Afectada recurrió la justicia

11 mar. 2025 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema revocó una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en la cual se rechazó un recurso de casación interpuesto por una abogada, quien acusó ser difamada en redes sociales por unos de sus clientes.

La abogada reconoció haber sido contratada para tramitar una posesión efectiva y un juicio de partición, sin embargo, debido al descontento con el avance de los trámites judiciales, la relación con sus clientes se habría deteriorado y ellos comenzaron a insultarla y acusarla de estafa mediante redes sociales.

La trataron de "ladrona", "estafadora" y "sinvergüenza"

Los clientes, mediante redes sociales, realizaron publicaciones difamatorias de la profesional, calificándola como "ladrona", "sinvergüenza" y "estafadora". Según acusó la afectada, se incitó a terceros a replicar esas acusaciones, lo que afectó su reputación en su partido político, informó Diario Constitucional.

Los acusados de difamar a la abogada señalaron que se sintieron estafados debido a que la mujer se presentó como parte de un estudio jurídico con varios socios, lo que no era cierto. También indicaron que la causa no se tramitó en meses, hasta que ellos solicitaron los números de expedientes para revisarlos e indicaron que la profesional ingresó la causa justo antes de una reunión programada.

Los clientes también indicaron que, mientras la causa no avanzaba, la abogada los amenazó con no seguir trabajando con ellos si es que no le pagaban y se negó a devolverles el dinero que ya le habían abonado. Ellos también "reconocieron haber realizado publicaciones en redes sociales, expresando sentirse estafados, limitándose a exponer hechos sin incurrir en calumnias", indica el citado medio.

La abogada llevó el caso de difamación en su contra hasta la justicia y solicitó que se eliminaran las publicaciones en que hablaban mal de ella y que a los involucrados se les prohibiera realizar nuevas declaraciones en su contra.

Justicia determinó daño a la honra de la abogada

Luego de que la Corte de Concepción rechazara el recurso de protección, la Corte Suprema determinó que las publicaciones realizadas en redes sociales en contra de la abogada vulneraron su derecho fundamental a la honra.

"Las expresiones proferidas en las redes sociales Facebook y X, van más allá de relatar hechos objetivos, calificándola como ‘ladrona’, ‘sinvergüenza’ y similares, hechos que afectan su derecho fundamental a la honra, consagrado en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución”, indicó la justicia en el fallo.

El máximo tribunal también determinó que "aun cuando la recurrida estime haber sido víctima de algún ilícito civil o penal por parte de la actora, lo que eventualmente podría dar lugar a una acción judicial, no le es permitido la realización de publicaciones en redes sociales, donde se efectúen acusaciones de manera pública, afectando su honra".

Finalmente, la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por la abogada y ordenó que quienes la difamaron en redes sociales, eliminaran todas las publicaciones realizadas en contra de la mujer.