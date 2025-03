¿Otra renuncia al Gobierno?: Ministra Jara no descarta candidatura presidencial por el Partido Comunista

06 mar. 2025 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, es uno de los nombres que suena con más fuerza en la discusión presidencial en torno al Partido Comunista (PC). Esto, pese a la idea que persiste en algunos sectores de respaldar una nueva candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

"Voy a esperar tanto lo que resuelva el PC como el Presidente de la República, mi cargo depende de él", señaló este miércoles la secretaria de Estado en conversación con radio Cooperativa.

Fue durante la presentación del libro "Gladys Marín. Una vida revolucionaria" del escritor Mario Amorós que Jara fue consultada respecto a la carrera por La Moneda. Esto, a un día de la renuncia de Carolina Tohá al Gobierno para emprender su camino a próximas elecciones.

"Es una política de larga trayectoria en el país que hizo una contribución importante al Gobierno. Hoy en día cuenta con el apoyo de su partido y cada uno de los partidos seguramente va a ir definiendo sus candidaturas para una eventual primaria del oficialismo", señaló la jefa de cartera respecto a la exministra del Interior.

En cuanto a la posibilidad de seguir el camino de Tohá y renunciar a su cartera para asumir un desafío presidencial, la titular de Trabajo contestó: "Es una discusión que en el PC no se ha dado y, en base a los supuestos, no puedo opinar todavía".

No obstante, la ministra no descartó su disponibilidad para correr en la carrera por La Moneda. "Voy a estar siempre contribuyendo desde el espacio en que se me requiera", sentenció.

