Empresa ligada a trámites de salud pide su quiebra: Acusan negligencias de trabajador y contador entre las razones

05 mar. 2025 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una solicitud en la justicia, la empresa Aleisi SpA, empresa relacionada con el servicio de la salud, como por ejemplo la asesoría, y gestión de permisos sanitarios a terceros, solicitó su quiebra ante la justicia, acusando un profundo estado de insolvencia que le impide cumplir con sus obligaciones.

"El pasivo de la sociedad es insostenible, las deudas sobrepasan por mucho a los ingresos, encontrándose sobreendeudada, existiendo riesgo de que sus acreedores, por deudas de carácter laboral principalmente, inicien gestiones judiciales en su contra para cobrar sus créditos, obligaciones impagas debido al actual estado de insolvencia de la empresa y no por mero capricho de no querer pagar", se lee en el documento.

"Es por lo antes mencionado que me veo en la obligación de iniciar el presente procedimiento de liquidación voluntaria", se añade.

Las razones que llevaron a la quiebra a la compañía

A pesar de que se destaca que desde sus inicios hasta cierta parte, la empresa creció de tal manera de poder tener la liquidez, con el paso del tiempo y después de una serie de factores, la situación cambió completamente.

Uno de esos factores es la pandemia. "Si bien la empresa generó ingresos en el año 2020, Las medidas de restricción de movilidad decretadas por la autoridad, nos hicieron incurrir en falta de productividad, que impactaron en la caja de la compañía mes a mes; en el pago a trabajadores, arriendos de equipos, entre otros", indicaron.





Sin embargo, no es la única razón, pues también se sindica el "actuar culpable y/o doloso de un extrabajador de la empresa. "Durante el mes de julio año 2024 la empresa tuvo que afrontar pérdidas considerables, y devolución de pagos que se habían recibido por adelantado de clientes, ya que no pudimos brindar los servicios ni las ventas requeridas, los cuales tuvieron como causa el actuar de un extrabajador, quien por negligencia no hizo sus labores, y los clientes que contrataron la empresa no fueron gestionados, actuar culposo que causó su desvinculación y además la pérdida de muchos clientes", se lee en el documento judicial.

Por si fuera poco, también se consigna negligencia del contador de la empresa, luego de que la compañía recibiese una demanda laboral por no pago de cotizaciones laborales, trámite que fue omitido por el contador externo de la empresa. Todo esto se tradujo en una deuda $2.400.000 que agravó más la situación.