"El morbo de los dueños de esos dos equipos": Jorge Almirón recordó la polémica que generó su última visita a Huachipato

28 feb. 2025 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo al mediodía, Colo Colo enfrentará a Huachipato por la tercera fecha de la Liga de Primera, con el recuerdo aún fresco del último encuentro en Talcahuano, donde la presencia del técnico albo Jorge Almirón generó una gran polémica que marcó el cierre del torneo y la lucha por el título con Universidad de Chile.

En aquella ocasión, a pesar de estar suspendido, el estratego estuvo presente en el estadio y, presuntamente, dio instrucciones a la banca, lo cual impulsó a los azules a presentar una denuncia por desacato que buscaba una resta de puntos para el Cacique, situación que finalmente no se concretó.

¿Qué dijo Jorge Almirón?

"¿Si que tengo buenos recuerdos? Claro que tengo buenos recuerdos. Ahí ganamos en un momento importante del torneo pasado, era un partido duro, jugábamos cada dos o tres días y ese fue un partido importante por cómo se había dado también, todo el morbo este de los dueños de los dos equipos y de lo que se hablaba en ese momento", indicó el argentino en conferencia de prensa.

En la misma línea, apuntó que "todo lo que se vino después se utilizó para minimizar la campaña espectacular que hizo Colo Colo. Claro que tengo recuerdos de ahí, pero más bien es cómo había jugado el equipo, lo que hizo, también me sentí bien por mi cuerpo técnico que tomaron decisiones importantes, que yo hubiese hecho casi lo mismo, pensando que si estábamos juntos porque ya nos conocemos y ellos tomaron decisiones ahí en la cancha, rápidas, y salió bien".

Sobre la lesión que sufrió Arturo Vidal este lunes frente a O'Higgins, el entrenador sostuvo que el volante "venía con cierta duda, quiso jugar, para mí era importante que estuviera en el equipo, pero no estaba al 100%. Es un retroceso, justo lo que no quería, está entrenando de manera diferenciada, todavía no sabemos cuándo va a estar, pero conociéndolo va a querer estar lo antes posible".

Con respecto al irregular arranque de temporada, el trasandino reconoció que "después de salir campeón uno se marea, a veces no sabes qué hacer con ese título, te das unas ciertas pausas que, cuando por ejemplo, peleas el descenso, no tienes. Tenemos que ponernos de pie y volver a ser el equipo humilde que fuimos".

Por último, criticó duramente el alto valor de los tickets para el choque del domingo con los acereros. "El hincha del fútbol va por la camiseta, 42.000 personas llegaron el lunes, y no veníamos de hacer 6 goles, vienen por los colores. El precio de las entradas es carísimo, sobre todo que la gente de Colo Colo es fanática, pero es del pueblo", cerró Almirón.

Todo sobre Colo Colo