Hallazgo de zancudo que transmite el dengue: Ministra de Salud supervisa estrategia de fumigación en Paso Los Libertadores

¿Qué pasó?

Las alarmas se encendieron en el Ministerio de Salud (Minsal) el jueves, luego de que se encontrara un ejemplar del zancudo Aedes aegypti, capaz de transmitir el dengue, en el Paso Fronterizo Los Libertadores, ubicado en la región de Valparaíso.

El dengue es una enfermedad viral que se transmite a las personas con la picadura del insecto y es común en países con climas subtropicales y tropicales. Puede llegar a ser grave y requerir hospitalización de los pacientes que la contraen, e incluso causar la muerte.

Aunque en Chile los contagios no son frecuentes, ya que suelen ser casos importados, las autoridades han desplegado un operativo de fumigación en el Complejo Los Libertadores para evitar la reproducción de Aedes aegypti y con ello reducir la posibilidad de picaduras. Hasta ese lugar se trasladó en la noche del jueves la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.

¿Qué dijeron las autoridades tras el hallazgo del mosquito que trasmite el dengue?

El seremi (s) de Salud de la región de Valparaíso, Carlos Zamora Rojas, señaló este jueves tras el hallazgo del ejemplar Aedes aegypti que "nuestros equipos se encuentran en el Complejo Fronterizo Los Libertadores para realizar una búsqueda exhaustiva de posibles criaderos de dicho vector, vigilar la existencia de síntomas relacionados con esta enfermedad entre funcionarios de los distintos equipos que allí se desempeñan, e informar de las medidas para prevenir posibles nuevos criaderos del mosquito".

Además, indicó que en la madrugada de este viernes se concretó "una fumigación residual, esto quiere decir que la aplicación del insecticida tendrá efecto a lo menos dos meses. Eso nos permitirá controlar posibles nuevos criaderos en la zona".

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el contagio de dengue?

El seremi detalló que "las recomendaciones para las personas que viajan a una zona con presencia de dengue u otras enfermedades transmitidas por el zancudo son usar ropa que proteja las picaduras, como mangas largas, pantalones, además del uso de repelente".

Asimismo, sostuvo que "es importante estar atento a posibles picaduras y síntomas tales como fiebre elevada que se prolongue de 2 a 7 días con dos o más de las siguientes manifestaciones: sarpullido, dolor de cabeza muy intenso, dolores musculares y articulares, náuseas, dolor detrás de los globos oculares y vómitos".

"Es importante eliminar posibles criaderos, por ello, le pedimos a las personas de la Provincia de Los Andes no acumular agua, revisar y vaciar semanalmente recipientes que puedan acumular en patios y jardines, como baldes, tambores, maceteros y botellas, así como floreros con agua al interior de la casa o en el cementerio", sumó la autoridad.

Zamora expuso que "hasta la fecha, no hemos registrado casos autóctonos de dengue en la región de Valparaíso. No obstante, es importante prevenir su proliferación. Recordemos que sin zancudo no hay dengue".

