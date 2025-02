Presidente Boric califica como "inaceptable" postura de Trump contra Ucrania

20 feb. 2025 - 01:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, criticó la postura adoptada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al conflicto armado entre Rusia y Ucrania en medio de las negociaciones para ponerle punto final.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló: "Un país invade el territorio soberano de su país. Usted (con su pueblo) se defiende. Unos años después, el presidente de otro país que lo apoyó en un inicio (con otro Presidente) afirma que en verdad usted inició la guerra y que, por lo tanto, tiene que aceptar las condiciones de quien lo invadió, y además devolverle la ayuda entregada".

Las declaraciones del mandatario guardan relación con las críticas de Trump a su homólogo ucraniano, a quien incluso tildó de "dictador". "Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos de América a gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca debió comenzar, pero una guerra que él, sin EE.UU. ni 'TRUMP', nunca podrá resolver", afirmó el líder del Partido Republicano.

Al respecto, el mandatario chileno cuestionó las presiones de Trump al resto del mundo en medio de las negociaciones por detener el conflicto bélico. "Es lo que está haciendo el Presidente Trump con Ucrania. Y es inaceptable", escribió en sus redes sociales.

No obstante, tales críticas no fueron lo único que el Presidente Boric tuvo que decir sobre el tema."En Chile habrá varios columnistas y opinólogos que dirán que afirmar algo así es 'inconveniente'. ¿Pero para qué estamos aquí si no es para defender lo que creemos?", interpeló.

Finalmente, el mandatario y referente de la izquierda en Latinoamérica, reflexionó: "Que lo poderosas de las fuerzas que se mueven no nos hagan renunciar a nuestros principios (...) la mejor defensa de un país como el nuestro es el respeto al derecho internacional, el sistema multilateral y los DD. HH. En esa línea seguiremos".

