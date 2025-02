"Me asusta mucho lo de Democracia Viva": Revelan nuevos chats entre diputada Pérez y Andrade antes de que estallara Caso Convenios

10 feb. 2025 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevas conversaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, fueron reveladas en las últimas horas, a propósito de la investigación por la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

De acuerdo a lo que publica este lunes La Tercera, se trata de una serie de mensajes que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró en la aplicación WeChat, en los que la parlamentaria y el entonces representante de la Fundación Democracia Viva discutían sobre estrategias para enfrentar la situación mediática que apenas iniciaba.

En ese entonces aún no se destapaba el Caso Democracia Viva en sí, sin embargo, ambos ya hablaban de la fundación porque habían comenzado a surgir una serie de cuestionamientos en contra de Andrade a raíz de su rol como asesor del Ministerio de Defensa.

Los chats en los que se evidencia que la preocupación principal de la pareja era evitar que la asesoría a Defensa afectara la opinión pública sobre la fundación fueron mostrados durante la audiencia llevada a cabo más temprano este lunes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la que Pérez terminó siendo desaforada.

Los nuevos chats entre Pérez y Andrade

1 de junio de 2023

05:28 horas, Daniel Andrade: Te voy a dejar unas cosas que escribí ahora mientras… son como corriente de la conciencia. Tengo mucho cansancio. Me da pena y me da miedo salir al escrutinio público. Quiero algo más tranquilo. Poder conversar, compartir lo soñado, pero no tener problemas con estas cosas.

Quiero que seamos felices y a veces me agota la política. No termina de ser una actividad mezquina, poco constructiva. Quiero otra cosa, pero a la vez no puedo. No quiero más problemas, con estas cosas me dan ganas de irme al mundo privado, trabajar en una mina o algo por el estilo. SQM, Codelco, la nueva propuesta del litio, qué sé yo. Me cansa que se malinterpreten las cosas, es algo constante y permanente. Pienso que quizás lo de Democracia Viva lo pillaron por LinkedIn y lo mismo del Ministerio de Defensa. Qué complejo todo. Tan complejo. No estamos haciendo nada malo, pero parece que hay que ocultarlo.

07:25 horas, Catalina Pérez: Me gustó mucho lo que escribiste.

07:30 horas, Daniel Andrade: Cuando puedas coméntame.

08:39 horas, Daniel Andrade: Te extraño, y me asusta mucho lo de Democracia Viva.

08:40 horas, Catalina Pérez: Pucha sí, exquisito, un problema a la vez. Tenemos que salir ahora de este cacho del pituto.

08:41 horas, Daniel Andrade: ¿Pero tú crees que va a seguir más? Yo pienso que lo más riesgoso en ese cacho es que me echen de la pega.

08:51 horas, Daniel Andrade: Si me echan, tendremos que ver un plan. Pero es distinto a una wea que nos caguen públicamente.

08:52 horas, Catalina Pérez: Sí, es verdad.

19:58 horas, Daniel Andrade: Vi la nota de La Segunda. Me llegó por muchos lados.

19:58 horas, Catalina Pérez: Ya pu. Y?

20:00, Catalina Pérez: Realizan videollamada

2 de junio de 2023

1:07 horas, Daniel Andrade: Y ya sé que es un problema a la vez, pero si crees que deba dejar Democracia Viva también dímelo. Lo importante exquisitaaaa es que estemos tranquilos y demos las peleas convencidos de lo que estamos haciendo. Es preferible terminar con las botas puestas, creo yo.

1:12 horas, Daniel Andrade: Creo que también es importante no sentirse solos. Y responder colectivamente.

12:39 horas, Daniel Andrade: Mi drama es Democracia Viva. Esto es solo el comienzo, creo.

12:56 horas, Catalina Pérez: Estamos tratando de bajar una nota de T13 ahora. Volvimos al estado de emergencia por aquí.

12:57 horas, Daniel Andrade: Y qué va a decir la nota? Lo mismo de La Segunda?

12:58 horas, Catalina Pérez: No sabemos, recién el Chris está llamando. Parlamentarios quieren oficiar, se supone, eso estamos averiguando.

13:01 horas, Daniel Andrade: Yo creo que se debería meter alguien más de peso si no resulta que ustedes la bajen o directamente evaluar en serio mi renuncia.

13:06 horas, Catalina Pérez: Queremos hablar con la periodista de la Subsecretaría. Porque ya, la nota va a salir. Porque los diputados van a oficiar. Y porque del canal nos dijeron que estaban también hablando con ella.

13:07 horas, Daniel Andrade: Yaaa.

13:07 horas, Catalina Pérez: Entonces para coordinar una salida común. ¿Tienes su teléfono? Del canal nos dijeron que ella había dicho que efectivamente era una asesoría política.

13:08 horas, Daniel Andrade: Yaa. Te mando por WhatsApp.