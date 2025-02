TC no acoge recurso de inhabilidad presentado contra ministra Maya Fernández

10 feb. 2025 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El relator del Tribunal Constitucional (TC), Lino Riffo, informó este lunes que no se admitió a tramitación el requerimiento de inhabilidad presentado en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por su participación en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Por mayoría, el TC decidió no acoger el recurso "por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 17.997, orgánica constitucional de esta magistratura. Por lo anterior, el libelo se entenderá como no presentado bajo los efectos legales", explicó Riffo.

A eso de las 14:00 horas, y luego de dos horas de sesión, la primera sala del TC, presidida por la ministra Daniela Marzi Muñoz, e integrada por los ministros Nancy Yáñez Fuenzalida, Miguel Ángel Fernández González, Héctor Mery Romero y Alejandra Precht Rorris, tomó la decisión de no admitir a trámite el recurso, echando por tierra las intenciones de los abogados Raimundo Palamara y John Reid, quienes presentaron el escrito.

La fallida compra de la casa del expresidente Allende

El 30 de diciembre de 2024, Fernández y la senadora del PS Isabel Allende otorgaron una escritura pública suscrita en una notaría de Santiago, en la que se celebró un contrato de compraventa, por el valor de $933 millones con el Estado.

Lo que buscaban era traspasar el inmueble, que fuera el hogar del exmandatario Salvador Allende, al Ministerio de Bienes Nacionales, todo con el fin de transformarlo en un museo.

Una vez que la compraventa se hizo pública, llovieron las críticas sobre La Moneda, considerando que la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos realicen negocios con el Estado.

