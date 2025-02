"La puedo transar o se la puedo dejar a mi señora": Revisa en exclusiva los audios secretos que delatan a Parived en Caso Relojes

10 feb. 2025 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Mega Investiga tuvo acceso en exclusiva a una serie de audios que delatan a Marco Antonio López Spagui, más conocido como "Parived", participando de la compra de relojes de lujo y joyas obtenidas de manera ilícita por "lanzas" internacionales.

Se trata de más de 20 mil registros que fueron analizados por peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el denominado Caso Relojes y que permitieron desbaratar a una organización criminal que involucra a la expareja de la animadora Tonka Tomicic.

Conversación de Parived con Estrella Dinamarca

En uno de los audios se escucha una conversación de Parived con Estrella Dinamarca, empresaria con más de 35 años dedicada a la venta de joyas y sindicada por el Ministerio Público como líder de una de las dos organizaciones criminales.

En el diálogo, López Spagui negocia con Estrella la entrega de una "piedra" de alto valor con el fin de comercializarla en el extranjero.

Parived: Estrellita, ¿qué novedades me tienes?

Estrella: Te mostré la piedra, lo que pasa es que yo no soy experta en sacar fotos.

Parived: Me interesa que me la pases. Mira, yo me voy de viaje mañana en la noche, pero si me la pasas antes, podemos hacer algo. Si me la puedes pasar por cinco días, una semana. Yo vuelvo el día viernes. Yo viajo, la puedo vender, la puedo transar, pero me tienes que dar un precio y ver la calidad.

Estrella: La calidad de la piedra está impeque. Está impecable. Es letra K, pero es de 4,40 quilates. Voy a ver qué es lo que hago, porque estoy aquí con Domingo (Jallil), o sea, no estoy en este momento con Domingo, pero estamos con un cliente que está en el trato, para ver qué onda. Si no pasa nada, te aviso altiro.

Parived: Avísame si está en su negocio y me lo pasas y yo la puedo mover, voy a otros países, la puedo mover, la puedo transar o se la puedo dejar a mi señora, pero tengo que verla y mostrársela a un experto que es capo, ¿te tinca?

Revisa este y otros audios en el reportaje de Mega Investiga.

Todo sobre Caso relojes VIP