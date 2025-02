Médico de 41 años fallece tras ser impactado por conductor ebrio en Osorno

03 feb. 2025 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito provocó el fallecimiento de un motociclista de 41 años, quien fue impactado por el conductor de un automóvil que conducía en estado de ebriedad en la comuna de Osorno, región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió durante la noche del pasado sábado en pleno centro de la ciudad, cuando el automovilista cruzó una luz roja, lo que derivó en el choque y posterior muerte del motociclista.

¿Qué se sabe del accidente?

Según detalló la teniente Nicole Catalán, de la Siat de Carabineros de Osorno, el accidente ocurrió aproximadamente a las 23:06 horas del sábado, en la intersección de calle Manuel Antonio Matta con avenida Nueva Mackenna.

A los pocos minutos, acudió al lugar personal de Bomberos de la Tercera Compañía, quienes intentaron reanimar al motociclista que había sufrido un paro cardíaco. Tras ello, acudió personal de Samu, que tras cerca de 20 minutos de reanimación, constató que el hombre había muerto, según informo el Austral de Osorno.

La teniente Catalán explicó que se encuentran trabajando en el lugar para determinar las causas basales del accidente, aunque un testigo declaró que el automovilista cruzó en luz roja e impactó al motociclista. Carabineros confirmó que el sujeto manejaba bajo la influencia del alcohol y fue detenido.

¿Quién era el motociclista fallecido?

De acuerdo al citado medio, la víctima corresponde a Neryo Araujo, un médico de 41 años de nacionalidad venezolana que vivía en Chile desde hace seis años junto a su pareja, hijo y dos familiares más.

Este hombre se radicó de inmediato en Osorno y se encontraba a la espera de obtener su validación como profesional médico en Chile tras haber rendido el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

Al no poder ejercer todavía, se encontraba trabajando como bombero de un servicentro y en sus ratos libres trabajaba como repartidor a domicilio para ganar un sueldo extra, por lo que se movilizaba en su moto.

Su hijastro, Javier Dávila, llegó al lugar del accidente y relató que lo había ido a ver al trabajo y luego "me dijo que iba a dejar su último reparto de delivery, para luego pasarme a buscar (...) no llegó, no sé quién tiene la culpa, no sé a quién juzgar".

