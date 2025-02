Video muestra pelea entre choferes de micro en Limache: Uno de los involucrados terminó gravemente herido

02 feb. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se ha hecho viral la brutal pelea ocurrida en horas de la noche del sábado entre choferes de micro en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Uno de los involucrados quedó gravemente herido tras ser golpeado con un elemento contundente.

Pelea entre choferes

La situación ocurrió en los andenes de la estación intermodal que combina con el servicio del Tren Limache-Puerto de EFE y, según explicó el corresponsal de Meganoticias en Valparaíso, Rodrigo Escobar, la violenta riña involucró a dos conductores de la empresa Agda Bus.

En las imágenes que se han compartido ampliamente en redes sociales, se puede ver a ambos conductores peleando acaloradamente. Tras esto, uno de los involucrados tomó un "elemento contundente" y golpeó a su rival, quien se desplomó ensangrentado al suelo.

Dentro de lo insólito de la situación, es que uno de los testigos del hecho fue el propio alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela (IND-RN), quien fue incluso la persona que llamó a los servicios de emergencias para atender al chofer herido.

"Es algo que por supuesto no tenemos que aceptar y me parece pertinente que oficiemos a la Seremi de Transportes, como a Agda Bus propiamente tal, para ver el perfil de quienes están conduciendo (...) El nivel de agresividad no se puede permitir", dijo el edil tras denunciar los hechos en sus redes sociales.

Pese a que la riña no involucró a personal de EFE Valparaíso, la empresa comunicó que igualmente "los equipos de seguridad de la estación activaron inmediatamente sus protocolos, informando a Carabineros de Chile y entregando todos los antecedentes necesarios para la investigación de esta situación".

