Insultan en vivo a periodista de Mucho Gusto y golpean su micrófono durante fiscalización en Estación Central

31 en. 2025 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

La cámara de Mucho Gusto registró un tenso momento en el cual un pasajero a bordo de un vehículo detenido insultó y agredió en vivo a un periodista de Mega, quien se encontraba reporteando una fiscalización vehicular a las afueras del terminal de buses, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El hecho afectó al periodista Danilo Villegas, quien buscaba obtener información oficial del conductor acerca de las razones de su fiscalización, ya que este no contaba con su licencia de conducir y tenía un acumulado de $1.435.000 en multas, por lo que varías veces evadió los micrófonos y cámaras que se encontraban en dicho punto.

Le molestó la presencia de cámaras

Sin embargo, un pasajero, que ya había descendido del auto, quien resultó ser amigo del chofer, tomó una posición agresiva y alcanzó a tomar el micrófono del comunicador, quien afortunadamente logró que la situación no escalara a mayores problemas.

“¡Tranquilo! Si el que está cometiendo la infracción no somos nosotros”, manifestó Danilo Villegas mientras el hombre intentaba apoderarse de su micrófono y le lanzaba improperios.

La situación generó tal nivel de preocupación, que la conductora del matinal, Natasha Kennard, le preguntó: ¿Te pegó?, a lo cual Danilo responde: “No, tomó el micrófono, no más, no pasó nada. El hombre aquí parece que tenía que ir a tomar el bus y por eso estaba molesto”.

Finalmente, Villegas le preguntó al chofer si efectivamente es amigo del pasajero, a lo cual le dice que sí. “Bastante violento y maleducado es tu amigo. Que quieres que te diga”, respondió el periodista.