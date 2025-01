"Es una enorme alegría": Matthei destaca aprobación de reforma de pensiones y emplaza a quienes "están sembrando el terror"

30 en. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, destacó la aprobación de la reforma de pensiones durante la tarde del pasado miércoles en el Congreso Nacional, y señaló que "se está avanzando".

Cabe destacar que la reforma, será ley luego de que se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los distintos partidos de Chile Vamos.

Si bien Matthei no se había mostrado públicamente a favor del proyecto, rompió el silencio una vez se aprobó. Aunque precisó que aún queda "mucho que hacer", aseguró que "se ha avanzado enormemente".

Matthei celebra y apunta a quienes están "sembrando el terror"

"Es una enorme alegría ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos querían quitarle todo el dinero a los trabajadores, que decían que no es tu platita, hoy estén celebrando", señaló Matthei.

Al respecto, manifestó que "la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va enteramente a su cuenta individual y es enteramente heredable. Los 6 puntos son heredables. Qué cambio y eso es muy bueno”.



Asimismo, sostuvo que quiere "celebrar que se haya corregido el tema de las mujeres, eso era realmente necesario”. Del mismo modo, emplazó a los que, según ella, están "sembrando el terror" tras la aprobación de la reforma de pensiones.

"Aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etc., solamente quiero recordarles: hay un Banco Estado que es el que tiene millones de Cuenta RUT, mucha gente que no hubiese podido acceder al sistema bancario si no fuera por el Banco Estado. Y quiero decirles también que el bono de reconocimiento nunca dejó de pagarse”, añadió.

Todo sobre Reforma Pensiones