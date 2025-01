Colegio de Profesores amenaza con impedir inicio de año escolar en Santiago: Reclaman pagos pendientes

30 en. 2025 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores Comunal Santiago amenazó al municipio con impedir el inicio del año escolar en la comuna de Santiago, si es que no se le hace entrega de pagos adeudados.

Cabe precisar que los profesionales denuncian pagos pendientes de bonos y de avisos de despidos a dirigentes gremiales, luego de la llegada del alcalde Mario Desbordes, informó El Mercurio.

Colegio responsabiliza al Gobierno por el no pago de bonos

Por su parte, la municipalidad aseguró que tienen la “intención” de pagarlo, pero advierten que no cuenta con los recursos necesarios debido a un “déficit financiero muy importante”.

El presidente nacional del colegio, Mario Aguilar, declaró que “tenemos decidido que si esto no se soluciona, vamos a seguir las acciones legales correspondientes, pero además nuestros colegas en marzo se van a movilizar y eso no descarta incluso no iniciar el año escolar”.

A pesar de ello, el propio presidente del Colegio, a través de Instagram, responsabilizó al Gobierno por el no pago de bonos y confirmó que denunciarán ante Contraloría el daño generado al profesorado.

Por su parte, María Teresa López, presidenta (s) del Comunal Santiago, expresó que “hoy la gente no está descansando por este tema, no ha logrado desconectarse (en sus vacaciones), y esa es una situación que nos tiene profundamente conmovidos y preocupados”.

