Amplían detención de capitán de nave que naufragó y dejó 7 fallecidos en San Juan de la Costa

27 en. 2025 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó la ampliación de la detención del piloto de la embarcación que naufragó San Juan de la Costa, región de Los Lagos, y provocó el fallecimiento de 7 personas, mientras que 27 lograron ser rescatados con vida.

Cabe precisar que el naufragio ocurrió cerca de las 19:00 horas del pasado domingo, momento en que se desplazaba desde Caleta Cóndor hasta Bahía Mansa. Sin embargo, el origen del incidente todavía es materia de investigación.

Será formalizado por cuasidelito de homicidio

"Se produjo la detención de una persona por la participación en estos hechos. Él era la persona que dirigía la embarcación y tenemos en consideración varios elementos que se pudieron sacar de las personas con las personas se tomaron declaraciones", señaló la fiscal.

Respecto al detenido, confirmó que se trata de una persona joven que contaba con su respectiva licencia para manejar la embarcación.

Por lo anterior, el piloto de la nave será formalizado por cuasidelito de homicidio "por las negligencias que se cometieron en el trayecto desde Caleta Cóndor hacia Bahía Mansa". La formalización quedó fijada para este jueves 30 de enero.

¿Cómo ocurrió el naufragio?

De acuerdo a la fiscal, tras varias declaraciones de testigos, se descubrió que fue una familia quienes contrataron "un tour cerrado", el cual estaba compuesto por 21 personas. Sin embargo, la embarcación recogió más personas, superando el número establecido con anterioridad.

"Terminó con una cantidad de 34 personas, no existiendo los elementos de seguridad para esas personas, y produciéndose una situación de oleaje, donde el patrón de la embarcación no iba acompañado con la tripulación correspondiente. Iba acompañado de una menor de 16 años, por lo tanto, no pudo reaccionar en el minuto adecuado", relató de Miguel.