"Con un cuchillo tiraban manotazos": Joven sufre violento asalto dentro de su casa tras ser "marcada" en un banco de Parral

¿Qué pasó?

Un violento asalto al interior de su casa sufrió una joven de 20 en años en la comuna de Parral, región del Maule, por parte de cuatro delincuentes que la siguieron hasta su domicilio tras "marcarla" en un banco de la ciudad.

Víctima fue marcada en un banco

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y del barrio se puede ver cómo los antisociales entraron a la casa ubicada en el sector de Portal Alameda y atacaron directamente a la joven para quitarle el bolso con el que había salido del banco.

La joven fue lanzada al suelo, siendo golpeada y atacada con un cuchillo de grandes dimensiones que portaba uno de los asaltantes. Tras esto, se puede ver la intervención del padre de la víctima, quien con una especie de palo ahuyenta a los ladrones.

"Con un cuchillo tiraban manotazos"

Según contó la joven, ella fue víctima del delito conocido como "salida de banco", tras realizar un giro en una sucursal del Banco de Chile en el centro de Parral.

Tras ser vigilada en el banco, la joven subió a su auto y se percató de un vehículo sospechoso que "gentilmente dio la pasada". Este mismo automóvil fue el que posteriormente la comenzó a seguir hasta llegar a su domicilio.

Cuando llegó a su casa, la joven bajó de su auto y el otro vehículo siguió de largo, pero en las imágenes de seguridad se ve cómo tan solo momentos después de entrar, los asaltantes aprovecharon la puerta abierta y entraron a la casa para cometer el asalto.

"A mí me tiran al suelo, alcanzo a llegar al ventanal y me tiran al suelo. Alcancé a abrir el ventanal y mi papá inmediatamente tira la mano como para tratar de agarrarme, pero no me agarró y los delincuentes con un cuchillo tiraban manotazos", relató la víctima a Meganoticias.

La joven dijo que "gracias a Dios" no fue herida por estos ataques, sin embargo, su padre sí salió levemente herido. "Mi papá tiene pequeños picotazos, pero se salvó por poco por el hecho de que estaba con una polera manga larga y ahí el cuchillo se enredó".

