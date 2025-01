"Me dijeron que a esta edad no podía estudiar": Hombre de 72 años egresó de preparador físico en Concepción

24 en. 2025 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Chamorro, de 72 años, tenía un sueño y lo logró. El adulto mayor aprobó su examen de título y cumplió su deseo de egresar como Preparador Físico en la institución de educación superior Santo Tomás, en Concepción, región de Biobío.

De acuerdo a lo informado por la propia casa de estudios educativa, Chamorro rindió su examen de título el pasado 21 de enero, fecha en que el hombre debió exponer un trabajo clínico en base del caso de una persona y demostrar sus conocimientos aplicando lo aprendido durante toda la carrera.

"Debes luchar por el sueño hasta el último esfuerzo"

Alejandro comentó que su deseo por estudiar la carrera surgió desde la enseñanza media. "En ese tiempo postulé a la universidad a tres carreras. Me gustaba inglés, educación física y psicología, y quedé en educación física, pero hubo un error, no me matriculé a tiempo. Después al final sucedieron otras cosas, tuve que hacer el servicio militar y luego entré a trabajar, lo que fue posponiendo este sueño”, contó.

En esos años de trabajo, se desempeñó en una institución de educación superior como técnico en la parte administrativa. Durante ese tiempo, calmaba sus ansias por estudiar la carrera con cursos de lo que más le llamara la atención en la misma universidad.

Arturo Chamorro (al centro de la imagen)

"El mensaje que deseo dar es que lo primero que necesita una persona cuando quiere comenzar algo es fijarse las metas. Segundo, el ser humano es capaz de soñar, entonces debes luchar por el sueño hasta el último esfuerzo", aconsejó Chamorro.

Gente de su familia no creyó en él

De acuerdo al preparador físico, su esfuerzo por titularse fue una lucha contra gente cercana que no creyó en él. "Para mí esto fue una lucha, no contra los profesores, sino contra lo que la gente me decía, incluso dentro de mi familia política hubo quien me dijo que a esta edad no podía estudiar y ahora terminé mi carrera. Por eso los sueños hay que perseguirlos", comentó.

Gerardo Hernández, jefe de carrera de Preparador Físico, mencionó que Arturo Chamorro "es una persona que quiere seguir aprendiendo, quiere dedicarse a esta actividad. Ya nos pidió que le guardáramos un cupo para un próximo diplomado que va a dictar la carrera, entonces realmente es un ejemplo a seguir".