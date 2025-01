¿Quieres un lingote de oro de Casa de Moneda? Así puedes conseguirlo

23 en. 2025 - 17:35 hrs.

"Una decisión de oro". Así está incentivando Casa de Moneda Chile la compra de lingotes de oro, un valioso producto que está vendiendo por primera vez en su historia.

Además de ser una lujosa compra, el sentido que le está dando la organización a su campaña es que las personas inviertan en su futuro mediante la adquisición de una barra, considerando la alta rentabilidad que ganará este preciado elemento en los próximos años.

"El primer paso hacia un futuro brillante es un regalo que nunca pierde su valor. En un mundo incierto, asegurar tu futuro y el de tu familia es una buena elección. Invierte en oro junto a Casa de Moneda Chile", señala la entidad que fabrica de billetes y acuña monedas en nuestro país.

¿Cómo son los lingotes de oro que vende Casa de Moneda?

Los ejemplares que están a la venta están en dos tamaños y peso. Uno es de 1/10 de onza troy (3,11 gramos) y otro de 1/4 de onza troy (7,77 gramos). Ambos formatos están elaborados con oro de 24 quilates, con una pureza de .9999, así que son prácticamente oro puro.

El que pesa 1/10 tiene una dimensión de 2,2 centímetros de largo y un ancho de 1,3 centímetros. El otro es levemente más grande: largo de 2,3 centímetros y 1,4 centímetros de ancho.

Así es uno de los lingotes de oro que vende Casa de Moneda Chile.

¿Cuánto cuestan y cómo comprar los lingotes de oro?

La exhibición de las barras es en el sitio web de Casa de Moneda, plataforma que no muestra los valores debido a una particular razón: como el oro es un elemento afecto a los movimientos de la bolsa, "el precio (del lingote) va cambiando, por eso no podemos poner la información antes", señaló Ángela Movillo, gerenta comercial de la institución.

De todos modos, una décima de onza de oro tiene un valor aproximado de $300.000 y un cuarto de onza, $700.000; así que en esos precios oscilarían los lingotes.

Respecto a cómo comprarlos, el trámite se realiza mediante el sitio del organismo. Una vez que los interesados cotizan la barra que desean, un asistente de ventas lo contactará para continuar con la transacción.

Eso sí, "no es llegar y comprarlos, porque trabajamos bajo un modelo de prevención del delito y debemos analizar a los posibles compradores", concluyó Movillo.