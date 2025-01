"Me dijo 'bájate si no querís que te pegue'": Habla estudiante agredido por chofer tras pagar con TNE en la micro

23 en. 2025 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Américo Ahumada, estudiante de 19 años, se refirió al violento episodio que vivió el pasado martes, cuando fue agredido por el conductor de una micro luego de intentar pagar su pasaje con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), en Viña del Mar, región de Valparaíso.

El tenso momento fue registrado en video, donde quedó evidenciado que el chofer se habría molestado al darse cuenta de que el joven quería cancelar con el pase escolar e incluso, lo increpó y lo golpeó para que bajara del bus. Tras el hecho, el conductor fue desvinculado de la empresa en que se desempañaba.

"Él me decía que ‘no subía escolares’"

“El chofer de primera no me quería aceptar el pase. Él me decía que ‘no subía escolares’, que si yo andaba paseando o estudiando”, relató el joven a 24 Horas.

En ese contexto, Américo señaló que no quiso bajarse de la locomoción colectiva y le recriminó al chofer sus nulas facultades para bajarlo del transporte público, sin embargo, fue en esos instantes que el conductor adoptó una actitud violenta en contra de él.

“Él se paró, paró la máquina, y me dijo ‘bájate si no querís que te pegue’. Luego él me empujó, le devolví el empujón, y es ahí donde me empezó a golpear”, confesó el joven estudiante, quien ingresó a la carrera de Mantenimiento Industrial en la Universidad Santa María.

De acuerdo a La Estrella de Valparaíso, Américo Ahumada hizo la denuncia correspondiente a Carabineros y espera que la situación avance durante estos días. En la misma línea, la seremi de Transportes de Valparaíso denunció el hecho para que Fiscalía pueda iniciar una investigación.

Por otro lado, el conductor fue desvinculado de sus funciones. “Hemos tomado medidas a la brevedad, desvinculando al conductor involucrado y además, nos comprometemos a revisar nuestros procesos para evitar que episodios como este se vuelvan a repetir”, informaron desde Viña Bus al citado medio.

Colega apoya actuar del conductor

El presidente del sindicato de Viña Bus, Moisés Prieto, dijo a 24 Horas que se encuentran en desacuerdo con la reacción del chofer contra el joven.

Sin embargo, tras revisar el video y la situación, confesó que “nosotros igual le damos el apoyo al conductor, ya que fue increpado verbalmente en varias ocasiones por el estudiante”.