Hombre y sus nietos terminan con su casa destruida por incendio en Curicó: "Ellos son de bajos recursos"

21 en. 2025 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre y sus dos nietos quedaron con su casa totalmente destruida después de un voraz incendio en Curicó, en la región del Maule. El dramático suceso se registró en la mañana del lunes recién pasado y alertó tanto a los vecinos como a personal de emergencias.

El incendio en Curicó

Según informó VLN Radio, el siniestro sucedió en la vivienda ubicada en Villa Rauco, donde residía el hombre con sus dos nietos. Una vez que las llamas empezaron a afectar al inmueble, los vecinos actuaron con rapidez para auxiliarlos.

Una vez que llegó Bomberos, ellos mismos lograron controlar el incendio, que no afectó finalmente a las casas aledañas. No obstante, por ahora no se han revelado las causas que detonaron la emergencia.

Pese a aquello, un vecino del sector indicó que la causa podría haber sido "porque explotó el calefont de la casa", lo que aún es materia de investigación.

"Nosotros como vecinos los vamos a ayudar"

Por otra parte, Verónica Kohnenkamp, presidenta de la Junta de Vecinos, reveló que las víctimas "son de bajos recursos. Ojalá pudiera la municipalidad ayudarlos en este momento. Nosotros como vecinos los vamos a ayudar".

Dicho esto, el jefe de emergencias del municipio, Marcelo Quitral, aclaró que el Departamento Social se haría presente en el lugar para entregar la ayuda correspondiente y realizar el retiro de escombros, entre otras cosas.

Todo sobre Policial