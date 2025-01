¿Un velorio afuera del Metro? Comerciantes aclaran viral foto de un féretro al exterior de la estación Santa Lucía

21 en. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se viralizó una imagen que da cuenta de un supuesto velorio que se realizó el lunes en la tarde en plena vía pública a las afueras de la estación de metro Santa Lucia, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El registro fotográfico se difundió a través de los vecinos de la calle San Isidro en la aplicación de seguridad Sosafe, quienes se mostraron desconcertados por lo que ocurría frente a sus casas.

Municipalidad desconoce qué sucedió

Arturo Urrutia, director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, comentó que no recibieron ningún aviso ni posterior denuncia respecto a este hecho y que Carabineros tampoco tenía información al respecto.

"Puede ser una representación, no sé, pero no me puedo referir al tema porque no tengo realmente conocimiento básico de lo que sucedió ahí", explicó.

Urrutia reconoció que no tienen cámaras en ese preciso lugar y que todo fue "un llamado comunitario (de los vecinos), no una situación de emergencia que nos llegó a nosotros (...) por lo que hacemos un llamado a la comunidad a denunciar cosas que no deberían pasar, que no están autorizadas. Incluso Dua Lipa reguló el espacio público (para grabar un comercial)".

Vendedores del sector explica el supuesto velorio

Uno de los vendedores del sector comentó que la foto es real y que hasta el lugar se trasladó el féretro de una comerciante que por años trabajó allí. Sin embargo, no habría sido un velorio como tal, sino que mientras la familia iba rumbo al cementerio, se detuvieron allí para que sus colegas la pudieran despedir.

La fallecida corresponde a "la señora Mechita, que vendía correas en el sector, tenía su puesto", relató el vendedor, quien también aclaró que la mujer habría muerto de forma natural el sábado en la noche.

Sin embargo, más que un velorio, el acto fue un pequeño homenaje a la mujer. "Iban camino al cementerio para su funeral, pero la bajaron ahí por unos 5-10 minutos y luego se la llevaron. Los parientes querían que pasara los últimos momentos aquí, porque llevaba más de 10 años trabajando en el lugar", recordó.

Otra vecina del sector comentó que "como la gente de acá no pudo ir a su velorio porque no sabían que había muerto, vinieron para acá solamente (para despedirla), pero no hubo un velatorio, fue una parada del recorrido. Pasaron un rato mientras la llevaban al cementerio y eso fue".